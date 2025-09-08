Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) gab heute seine ungeprüften

Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt.



Finanzielle und operative Highlights





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Auto B2B Softwareplattform mit Elektroautophantasie: Cango Aktie Cango +9,13 % Aktie 0 Aufrufe heute Eurozocker2020 23.07.25, 20:04

- Zum 30. Juni 2025 erreichte die gesamte Mining-Kapazität des Unternehmens 50EH/s, was in erster Linie auf den Erwerb von 18 EH/s im Juni 2025zurückzuführen ist. Darüber hinaus schloss Cango im Mai die Veräußerung seinerin China ansässigen Vermögenswerte für 352 Millionen US-Dollar ab undgenerierte damit erhebliche Liquidität zur Unterstützung laufenderstrategischer Initiativen.- Der Gesamtumsatz belief sich in diesem Zeitraum auf 139,8 Millionen US-Dollar,wobei das Bitcoin-Mining-Geschäft einen Umsatz von 138,1 Millionen US-Dollarerzielte.- Das bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 99,1 MillionenUS-Dollar.- Insgesamt wurden in diesem Quartal 1.404,4 Bitcoins geschürft. Diedurchschnittlichen Kosten für das Mining, ohne Abschreibung derMining-Maschinen, beliefen sich auf 83.091 US-Dollar pro Bitcoin, wobei dieGesamtkosten bei 98.636 US-Dollar pro Bitcoin lagen. Bis Ende Juni 2025 hattedas Unternehmen seit seinem Einstieg in die Bitcoin-Mining-Branche 3.879,2Bitcoins geschürft.- Der Nettoverlust für diesen Zeitraum ist hauptsächlich auf den einmaligenVerlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen und den nicht zahlungswirksamenWertminderungsaufwand für Mining-Maschinen zurückzuführen, die im Novemberletzten Jahres bestellt und im Juni dieses Jahres über Eigenkapitalabgerechnet wurden - ausgelöst durch den erheblichen Kursanstieg derCango-Aktie zwischen Vertragsunterzeichnung und Lieferung. Diese Aufwendungenstanden im Zusammenhang mit den strategischen Maßnahmen des Unternehmens undnicht mit einer operativen Underperformance. Ohne Berücksichtigung derWertminderung und des einmaligen Verlusts aus aufgegebenen Geschäftsbereichenbelief sich das bereinigte EBITDA im Berichtszeitraum auf 99,1 MillionenUS-Dollar, was die Stärke und Rentabilität des Kerngeschäfts Bitcoin-Miningunterstreicht.Herr Paul Yu, Geschäftsführer von Cango, erklärte: "Dieses Quartal stellt einenbedeutenden Meilenstein dar, da wir unser erstes vollständiges Quartal nachunserer strategischen Umstrukturierung abschließen. In nur neun Monaten habenwir uns als einer der weltweit größten Bitcoin-Miner etabliert, unterstütztdurch unsere Asset-Light-Strategie, die eine schnelle Skalierung mit minimalemStartkapital ermöglicht. Dieser Ansatz verursacht zwar höhere Barausgaben proBitcoin, jedoch gewährleisten unsere geringeren Abschreibungskostenwettbewerbsfähige Gesamtkosten und eine hohe Kapitaleffizienz. Durch diekürzlich erfolgte Anschaffung von 18 EH/s haben wir unsere gesamteMining-Kapazität auf 50 EH/s erhöht, was zu einem Anstieg der Bitcoin-Produktionum 44 % im Juli beigetragen hat. Dieses Wachstum unterstreicht die Auswirkungenunserer erweiterten Geschäftstätigkeit und unterstützt die weitere Skalierungdurch organische Initiativen und strategische Akquisitionen. Außerdem verbessertder Erwerb einer 50-MW-Mining-Anlage in Georgia unsere Energiesicherheit undsenkt die Stromkosten, wodurch wir operatives Know-how für zukünftige HPC- undEnergieinitiativen gewinnen."Link zum vollständigen Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fcango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html&data=05%7C02%7Ccnhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C4ed30ba9ccf5401dc4a008ddebf6ea36%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638926167918892074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2yO2QcQ3qJPPG01dy3uu2LjTCVS8IGykCTFFDdZo%2Fcg%3D&reserved=0)Ansprechpartner:Ansprechpartner für InvestorenbeziehungenE-Mail: ir@cangoonline.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-ungeprufte-finanzergebnisse-fur-das-zweite-quartal-2025-bekannt-302549667.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180408/6113625OTS: Cango Inc.