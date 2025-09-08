    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCango AktievorwärtsNachrichten zu Cango
    Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

    Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) gab heute seine ungeprüften
    Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt.

    Finanzielle und operative Highlights

    - Zum 30. Juni 2025 erreichte die gesamte Mining-Kapazität des Unternehmens 50
    EH/s, was in erster Linie auf den Erwerb von 18 EH/s im Juni 2025
    zurückzuführen ist. Darüber hinaus schloss Cango im Mai die Veräußerung seiner
    in China ansässigen Vermögenswerte für 352 Millionen US-Dollar ab und
    generierte damit erhebliche Liquidität zur Unterstützung laufender
    strategischer Initiativen.
    - Der Gesamtumsatz belief sich in diesem Zeitraum auf 139,8 Millionen US-Dollar,
    wobei das Bitcoin-Mining-Geschäft einen Umsatz von 138,1 Millionen US-Dollar
    erzielte.
    - Das bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen
    US-Dollar.
    - Insgesamt wurden in diesem Quartal 1.404,4 Bitcoins geschürft. Die
    durchschnittlichen Kosten für das Mining, ohne Abschreibung der
    Mining-Maschinen, beliefen sich auf 83.091 US-Dollar pro Bitcoin, wobei die
    Gesamtkosten bei 98.636 US-Dollar pro Bitcoin lagen. Bis Ende Juni 2025 hatte
    das Unternehmen seit seinem Einstieg in die Bitcoin-Mining-Branche 3.879,2
    Bitcoins geschürft.
    - Der Nettoverlust für diesen Zeitraum ist hauptsächlich auf den einmaligen
    Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen und den nicht zahlungswirksamen
    Wertminderungsaufwand für Mining-Maschinen zurückzuführen, die im November
    letzten Jahres bestellt und im Juni dieses Jahres über Eigenkapital
    abgerechnet wurden - ausgelöst durch den erheblichen Kursanstieg der
    Cango-Aktie zwischen Vertragsunterzeichnung und Lieferung. Diese Aufwendungen
    standen im Zusammenhang mit den strategischen Maßnahmen des Unternehmens und
    nicht mit einer operativen Underperformance. Ohne Berücksichtigung der
    Wertminderung und des einmaligen Verlusts aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
    belief sich das bereinigte EBITDA im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen
    US-Dollar, was die Stärke und Rentabilität des Kerngeschäfts Bitcoin-Mining
    unterstreicht.

    Herr Paul Yu, Geschäftsführer von Cango, erklärte: "Dieses Quartal stellt einen
    bedeutenden Meilenstein dar, da wir unser erstes vollständiges Quartal nach
    unserer strategischen Umstrukturierung abschließen. In nur neun Monaten haben
    wir uns als einer der weltweit größten Bitcoin-Miner etabliert, unterstützt
    durch unsere Asset-Light-Strategie, die eine schnelle Skalierung mit minimalem
    Startkapital ermöglicht. Dieser Ansatz verursacht zwar höhere Barausgaben pro
    Bitcoin, jedoch gewährleisten unsere geringeren Abschreibungskosten
    wettbewerbsfähige Gesamtkosten und eine hohe Kapitaleffizienz. Durch die
    kürzlich erfolgte Anschaffung von 18 EH/s haben wir unsere gesamte
    Mining-Kapazität auf 50 EH/s erhöht, was zu einem Anstieg der Bitcoin-Produktion
    um 44 % im Juli beigetragen hat. Dieses Wachstum unterstreicht die Auswirkungen
    unserer erweiterten Geschäftstätigkeit und unterstützt die weitere Skalierung
    durch organische Initiativen und strategische Akquisitionen. Außerdem verbessert
    der Erwerb einer 50-MW-Mining-Anlage in Georgia unsere Energiesicherheit und
    senkt die Stromkosten, wodurch wir operatives Know-how für zukünftige HPC- und
    Energieinitiativen gewinnen."

    Link zum vollständigen Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-i
    nc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html (https
    ://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%
    2Fnews-releases%2Fcango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-resu
    lts-302546670.html&data=05%7C02%7Ccnhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C4ed30ba9ccf5
    401dc4a008ddebf6ea36%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C63892616791889
    2074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJ
    XaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2yO2QcQ3qJPPG01dy3u
    u2LjTCVS8IGykCTFFDdZo%2Fcg%3D&reserved=0)

