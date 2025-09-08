Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt
Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) gab heute seine ungeprüften
Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt.
Finanzielle und operative Highlights
- Zum 30. Juni 2025 erreichte die gesamte Mining-Kapazität des Unternehmens 50
EH/s, was in erster Linie auf den Erwerb von 18 EH/s im Juni 2025
zurückzuführen ist. Darüber hinaus schloss Cango im Mai die Veräußerung seiner
in China ansässigen Vermögenswerte für 352 Millionen US-Dollar ab und
generierte damit erhebliche Liquidität zur Unterstützung laufender
strategischer Initiativen.
- Der Gesamtumsatz belief sich in diesem Zeitraum auf 139,8 Millionen US-Dollar,
wobei das Bitcoin-Mining-Geschäft einen Umsatz von 138,1 Millionen US-Dollar
erzielte.
- Das bereinigte EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen
US-Dollar.
- Insgesamt wurden in diesem Quartal 1.404,4 Bitcoins geschürft. Die
durchschnittlichen Kosten für das Mining, ohne Abschreibung der
Mining-Maschinen, beliefen sich auf 83.091 US-Dollar pro Bitcoin, wobei die
Gesamtkosten bei 98.636 US-Dollar pro Bitcoin lagen. Bis Ende Juni 2025 hatte
das Unternehmen seit seinem Einstieg in die Bitcoin-Mining-Branche 3.879,2
Bitcoins geschürft.
- Der Nettoverlust für diesen Zeitraum ist hauptsächlich auf den einmaligen
Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen und den nicht zahlungswirksamen
Wertminderungsaufwand für Mining-Maschinen zurückzuführen, die im November
letzten Jahres bestellt und im Juni dieses Jahres über Eigenkapital
abgerechnet wurden - ausgelöst durch den erheblichen Kursanstieg der
Cango-Aktie zwischen Vertragsunterzeichnung und Lieferung. Diese Aufwendungen
standen im Zusammenhang mit den strategischen Maßnahmen des Unternehmens und
nicht mit einer operativen Underperformance. Ohne Berücksichtigung der
Wertminderung und des einmaligen Verlusts aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
belief sich das bereinigte EBITDA im Berichtszeitraum auf 99,1 Millionen
US-Dollar, was die Stärke und Rentabilität des Kerngeschäfts Bitcoin-Mining
unterstreicht.
Herr Paul Yu, Geschäftsführer von Cango, erklärte: "Dieses Quartal stellt einen
bedeutenden Meilenstein dar, da wir unser erstes vollständiges Quartal nach
unserer strategischen Umstrukturierung abschließen. In nur neun Monaten haben
wir uns als einer der weltweit größten Bitcoin-Miner etabliert, unterstützt
durch unsere Asset-Light-Strategie, die eine schnelle Skalierung mit minimalem
Startkapital ermöglicht. Dieser Ansatz verursacht zwar höhere Barausgaben pro
Bitcoin, jedoch gewährleisten unsere geringeren Abschreibungskosten
wettbewerbsfähige Gesamtkosten und eine hohe Kapitaleffizienz. Durch die
kürzlich erfolgte Anschaffung von 18 EH/s haben wir unsere gesamte
Mining-Kapazität auf 50 EH/s erhöht, was zu einem Anstieg der Bitcoin-Produktion
um 44 % im Juli beigetragen hat. Dieses Wachstum unterstreicht die Auswirkungen
unserer erweiterten Geschäftstätigkeit und unterstützt die weitere Skalierung
durch organische Initiativen und strategische Akquisitionen. Außerdem verbessert
der Erwerb einer 50-MW-Mining-Anlage in Georgia unsere Energiesicherheit und
senkt die Stromkosten, wodurch wir operatives Know-how für zukünftige HPC- und
Energieinitiativen gewinnen."
Link zum vollständigen Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-i
nc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html (https
://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%
2Fnews-releases%2Fcango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-resu
lts-302546670.html&data=05%7C02%7Ccnhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C4ed30ba9ccf5
401dc4a008ddebf6ea36%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C63892616791889
2074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJ
XaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2yO2QcQ3qJPPG01dy3u
u2LjTCVS8IGykCTFFDdZo%2Fcg%3D&reserved=0)
Ansprechpartner:
Ansprechpartner für Investorenbeziehungen
E-Mail: ir@cangoonline.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-ungeprufte-finan
zergebnisse-fur-das-zweite-quartal-2025-bekannt-302549667.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180408/6113625
OTS: Cango Inc.
