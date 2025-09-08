Pressematerialien und Highlights (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Mladá Boleslav (ots) - > Skoda hat heute in München die brandneue Designstudie
    Skoda Vision O vorgestellt

    > Pressematerialien sind auf der Skoda Mediaseite
    (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015//) erhältlich

    > Der Videostream der Weltpremiere ist über den offiziellen YouTube-Kanal
    (https://www.youtube.com/@skoda) von Skoda Auto einsehbar

    Skoda Auto präsentiert stolz die Vision O, ein bahnbrechendes Konzeptfahrzeug,
    das die Zukunft von Kombifahrzeugen neu definiert. Die Vision O steht für einen
    entschlossenen Schritt nach vorne in der Entwicklung der Modern
    Solid-Designsprache von Skoda, der Nachhaltigkeitsziele, der
    Innenraumarchitektur, der HMI-Struktur und kundenorientierter Innovationen.
    Skoda hat das Konzept Vision O während der Weltpremiere in München vorgestellt.
    Der vollständige Stream der Premiere ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal
    (https://www.youtube.com/@skoda) von Skoda Auto verfügbar.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6113634
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


