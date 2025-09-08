Weltpremiere der Skoda Vision O
Pressematerialien und Highlights (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Skoda hat heute in München die brandneue Designstudie
Skoda Auto präsentiert stolz die Vision O, ein bahnbrechendes Konzeptfahrzeug,
das die Zukunft von Kombifahrzeugen neu definiert. Die Vision O steht für einen
entschlossenen Schritt nach vorne in der Entwicklung der Modern
Solid-Designsprache von Skoda, der Nachhaltigkeitsziele, der
Innenraumarchitektur, der HMI-Struktur und kundenorientierter Innovationen.
Skoda hat das Konzept Vision O während der Weltpremiere in München vorgestellt.
Der vollständige Stream der Premiere ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal
(https://www.youtube.com/@skoda) von Skoda Auto verfügbar.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6113634
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
