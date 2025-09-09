Patrick Hemingway, amerikanischer Schriftsteller, Naturschützer und letzter überlebender Sohn des Nobelpreisträgers Ernest Hemingway, 97, ist gestorben
New York (ots/PRNewswire) - Hemingway war wie sein verstorbener Vater ein
Weltbürger und lebenslanger Abenteurer
Collective 222, LLC -- Patrick Hemingway, renommierter Schriftsteller,
Naturschützer und zweiter Sohn der legendären Literaturikone Ernest Hemingway,
starb am Dienstagabend friedlich in seinem Haus in Bozeman, Montana.
Patrick Hemingway Adams beklagte den Verlust seines Großvaters: "Mein Großvater
war das einzig Wahre: ein überlebensgroßes Paradoxon aus der alten Welt; ein
vollendeter Träumer mit einem wissenschaftlichen Verstand im Sattel. Er sprach
ein halbes Dutzend Sprachen und löste zum Spaß komplizierte mathematische
Probleme, aber sein Herz gehörte wirklich der Schrift und der bildenden Kunst."
Patrick Hemingway wurde am 28. Juni 1928 in Kansas City, Missouri, geboren und
verbrachte seine Jugend sowohl auf Kuba als auch in Key West, Florida. Während
des Zweiten Weltkriegs war er oft mit seinem Vater auf dessen Boot Pilar
unterwegs und machte spontan Jagd auf deutsche U-Boote in der Karibik. Hemingway
besuchte sowohl die Stanford University als auch die Harvard University,
letztere wurde 1950 seine Alma Mater, wo er einen BA in Geschichte und Literatur
erhielt.
Hemingway begann seine Karriere mit der Ausbildung von Wildtieren am College of
African Wildlife Management in Tansania, wo er die ersten afrikanischen Ranger
für das neu gegründete Land ausbildete. Außerdem war er als Forstbeamter bei der
Food and Agricultural Organization (FAO) im Auftrag der United Nations tätig.
Nachdem seine Mutter Pauline Pfeiffer 1951 im Alter von 23 Jahren verstorben
war, setzte er seine Leidenschaft für die Landwirtschaft auf seiner Farm in
Tansania fort und zog später mit seiner ersten Frau, Henrietta Broyles, dorthin
um. Patrick erlangte weltweite Anerkennung für seine Safaris und Expeditionen
und diente als Führer, Experte und ehrenamtlicher Wildhüter in
Britisch-Ostafrika.
Patricks Arbeit, das Erbe seines Vaters zu verwalten, begann in den frühen
1970er Jahren und dauerte bis zu dessen Tod. Zu seinen Beiträgen gehören die
Bearbeitung und Fertigstellung des bemerkenswerten Buches seines verstorbenen
Vaters, True at First Light , dessen Manuskript im Hemingway Archives in der
John F. Kennedy Library aufbewahrt wird. Er gab einen historischen und
literarischen Einblick in die Hemingway Library-Reihe, darunter Green Hills of
Africa , The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on
Hunting , und Hemingway on War . Im Jahr 2022 stellte Patrick zusammen mit
