Patrick Hemingway, amerikanischer Schriftsteller, Naturschützer und letzter überlebender Sohn des Nobelpreisträgers Ernest Hemingway, 97, ist gestorben

New York (ots/PRNewswire) - Hemingway war wie sein verstorbener Vater ein

Weltbürger und lebenslanger Abenteurer



Collective 222, LLC -- Patrick Hemingway, renommierter Schriftsteller,

Naturschützer und zweiter Sohn der legendären Literaturikone Ernest Hemingway,

starb am Dienstagabend friedlich in seinem Haus in Bozeman, Montana.



Patrick Hemingway Adams beklagte den Verlust seines Großvaters: "Mein Großvater

war das einzig Wahre: ein überlebensgroßes Paradoxon aus der alten Welt; ein

vollendeter Träumer mit einem wissenschaftlichen Verstand im Sattel. Er sprach

ein halbes Dutzend Sprachen und löste zum Spaß komplizierte mathematische

Probleme, aber sein Herz gehörte wirklich der Schrift und der bildenden Kunst."







verbrachte seine Jugend sowohl auf Kuba als auch in Key West, Florida. Während

des Zweiten Weltkriegs war er oft mit seinem Vater auf dessen Boot Pilar

unterwegs und machte spontan Jagd auf deutsche U-Boote in der Karibik. Hemingway

besuchte sowohl die Stanford University als auch die Harvard University,

letztere wurde 1950 seine Alma Mater, wo er einen BA in Geschichte und Literatur

erhielt.



Hemingway begann seine Karriere mit der Ausbildung von Wildtieren am College of

African Wildlife Management in Tansania, wo er die ersten afrikanischen Ranger

für das neu gegründete Land ausbildete. Außerdem war er als Forstbeamter bei der

Food and Agricultural Organization (FAO) im Auftrag der United Nations tätig.



Nachdem seine Mutter Pauline

war, setzte er seine Leidenschaft für die Landwirtschaft auf seiner Farm in

Tansania fort und zog später mit seiner ersten Frau, Henrietta Broyles, dorthin

um. Patrick erlangte weltweite Anerkennung für seine Safaris und Expeditionen

und diente als Führer, Experte und ehrenamtlicher Wildhüter in

Britisch-Ostafrika.



Patricks Arbeit, das Erbe seines Vaters zu verwalten, begann in den frühen

1970er Jahren und dauerte bis zu dessen Tod. Zu seinen Beiträgen gehören die

Bearbeitung und Fertigstellung des bemerkenswerten Buches seines verstorbenen

Vaters, True at First Light , dessen Manuskript im Hemingway Archives in der

John F. Kennedy Library aufbewahrt wird. Er gab einen historischen und

literarischen Einblick in die Hemingway Library-Reihe, darunter Green Hills of

Africa , The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on

Hunting , und Hemingway on War . Im Jahr 2022 stellte Patrick zusammen mit Seite 1 von 3 Seite 2 ►





