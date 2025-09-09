BLUETTI präsentiert auf der IFA 2025 die Innovationen Pioneer Na, RVSolar System und FridgePower

BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- BLUETTI, ein Weltmarktführer im Bereich der sauberen Energiespeicherung, hat auf der IFA 2025 drei bahnbrechende Produkte vorgestellt: Pioneer Na (Natrium), RVSolar System und FridgePower. Der Pioneer Na und das RVSolar System haben bereits den IFA Tech for Good Social Impact Award für Innovation und Nachhaltigkeit gewonnen.

Der Pioneer Na ist die erste tragbare Speicherlösung mit Natrium-Ionen-Technologie, die selbst bei extremer Kälte bis zu -25 °C (-13 °F) zuverlässig funktioniert. Dank der doppelten AC- und PV-Ladefunktion lässt sich das Gerät in nur 35 Minuten von 0 auf 80 % aufladen. Mit einer Leistung von 1.500 W (2.250 W im Power-Lifting-Modus) und einem 900-Wh-Natrium-Ionen-Akku ist es kobalt- und lithiumfrei und stellt einen Durchbruch im Bereich der nachhaltigen Speicherung dar. Der Pioneer Na und das RVSolar System wurden bereits mit dem IFA Tech for Good Social Impact Award für Innovation und Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

RVSolar System: Netzunabhängiges Leben leicht gemacht

Das RVSolar System ist die erste vollständig integrierte Lösung von BLUETTI für Wohnmobile, Boote und Hütten, basierend auf einem leistungsstarken 5-in-1-Hub für die zentrale Energiesteuerung. Der modulare Aufbau ermöglicht eine Selbstinstallation innerhalb von 30 Minuten, ohne komplizierte Verkabelung. Es ist über das CAN-Protokoll mit Batterien und Solarmodulen von Drittanbietern kompatibel und bietet eine flexible und kosteneffiziente Erweiterung. Mit einer Ausgangsleistung von 5 kVA/6.000 W, die 99 % aller Geräte versorgt, und einer Erweiterbarkeit auf 122 kWh für eine Woche Unabhängigkeit bietet es vier Lademöglichkeiten, eine Ladezeit von 90 Minuten und eine USV-Zeit von weniger als 20 ms. Das nach UL- und RV-C-Normen zertifizierte RVSolar System wird ab dem 30. September 2025 weltweit eingeführt.

FridgePower: Ultraflaches intelligentes Backup für jeden Ort

FridgePower ist nur 75 mm dünn – etwa so schmal wie ein Smartphone – und lässt sich flexibel flach, vertikal oder an der Wand montieren. Dank der Kompatibilität mit Google Home und Amazon Alexa bietet es eine freihändige Sprachsteuerung. Mit einer Kapazität von 2.016 Wh und einer Leistung von 1.800 W, die mit drei BlueCell 200-Modulen auf bis zu 8.064 Wh erweitert werden kann, versorgt es Kühlschränke, Haushaltsgeräte und netzunabhängige Geräte mit Strom. Dank eines extrem niedrigen Eigenverbrauchs – 87 % weniger als bei Konkurrenzprodukten – arbeitet es besonders effizient, während die intelligente Überwachung den Bedarf prognostiziert, nahtlos umschaltet und Warnmeldungen ausgibt. FridgePower wird ab dem 4. November 2025 weltweit erhältlich sein.

Treffen Sie BLUETTI auf der IFA 2025

5. bis 9. September, Stand H2.2-213, Messe Berlin

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier im Bereich saubere Energie bietet BLUETTI erschwingliche Energiespeicherlösungen für Privathaushalte und Outdoor-Aktivitäten. Im Rahmen seiner Initiative LAAF (Lighting An African Family) hat das Unternehmen über 60.000 Einwohner in netzfernen afrikanischen Gemeinden unterstützt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766627/mmexport1757248404972.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-prasentiert-auf-der-ifa-2025-die-innovationen-pioneer-na-rvsolar-system-und-fridgepower-302550069.html