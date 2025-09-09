    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Zeitung' zu Reisesommer

    Für Sie zusammengefasst
    • Luxusstrategie vieler Urlaubsorte funktioniert nicht.
    • Mittelmeerregion muss Branche gesundschrumpfen.
    • Angebote für Urlauber mit kleinerem Budget nötig.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Reisesommer:

    "Die Strategie vieler Urlaubsorte, auf Luxus zu machen, funktioniert nicht überall. So viele Gut- und Bestverdiener gibt es nicht. Vor allem rund um das Mittelmeer wird die Branche wohl gesundschrumpfen müssen. Man wird sich überlegen müssen, ob man für Urlauber mit schmalerem Geldbeutel etwas mehr tun muss, wenn man nicht auf diese Zielgruppe ganz verzichten will."/DP/jha



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
