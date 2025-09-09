    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einwanderungslast

    • Einwanderungslast bleibt trotz gesunkener Asylanträge.
    • Innereuropäische Grenzkontrollen zeigen Wirkung.
    • Neue Asylregeln erfordern politischen Bewusstseinswandel.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einwanderungslast:

    "Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 209/37 von Dienstag, 9. September 2025 Die Einwanderungslast bleibt Die jetzt stark gesunkene Zahl von Bewerbungen um Asyl oder Flüchtlingsstatus ist nichts Außergewöhnliches. (...) Die innereuropäischen Grenzkontrollen, sind nicht ohne Wirkung geblieben. (...) Die neuen Asylregeln, die in der EU eingeführt werden und deren umfangreiche Konsequenzen kürzlich vom Kabinett verabschiedet wurden, sind ebenso ein Beweis für einen politischen Bewusstseinswandel. (...) Die nahezu Halbierung der Zahlen in Deutschland sollte allerdings nicht dazu verführen, derartige Anstrengungen für überflüssig oder übertrieben zu erklären. (...) Zahlen sind das eine, die Einwanderungslast der vergangenen Jahre das andere. Es sollte Konsens deutscher Politik sein, dass Integration nicht beliebig möglich ist, nicht einmal wenn Kulturräume eine Rolle spielen, die uns nahe sind."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

