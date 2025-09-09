    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    't-online' zu Sturz der französischen Regierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron gilt als gescheitertes Staatsoberhaupt.
    • Bevölkerung sieht ihn als elitär und volksfern.
    • Hoher Schuldenberg könnte Eurokrise auslösen.

    BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Sturz der französischen Regierung

    Der Sturz von Bayrou ist ein weiteres Indiz dafür, dass Macron als gescheitertes Staatsoberhaupt in die Geschichte Frankreichs eingehen wird. Der französische Präsident hat sich selbst in eine ausweglose Lage manövriert, aus der er sich in seinen verbleibenden zwei Jahren als Staatsoberhaupt kaum noch wird befreien können. In großen Teilen der Bevölkerung ist der Präsident mittlerweile verhasst, weil er als Sinnbild eines elitären Frankreichs ohne jegliche Volksnähe gilt. Innenpolitisch hat der ehemalige Banker zudem einen beachtlichen Schuldenberg angehäuft, der, sollte er weiter anwachsen, das Potenzial für eine neue Eurokrise haben könnte. Um wenigstens den Schuldenberg abzutragen, müsste Macron daher nun bereit sein, sein Ego zurückzustellen, das heißt: auf ein Lager zugehen und diesem einen Kompromiss anbieten. Dann ließen sich vielleicht Sparmaßnahmen durchsetzen, wenn er im Gegenzug etwa dem linken Lager dafür höhere Steuern für Besserverdiener anböte./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    RSS IconRSS-Feed abonnieren
