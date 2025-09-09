    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    IAA

    Automesse öffnet - Bundeskanzler Merz kommt

    Für Sie zusammengefasst
    • IAA Mobility öffnet Dienstag in München bis Freitag.
    • Kanzler Merz eröffnet Messe mit Rundgang und Rede.
    • Rekordzahl chinesischer Aussteller: 116 Firmen vertreten.
    IAA - Automesse öffnet - Bundeskanzler Merz kommt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Automesse IAA Mobility öffnet am Dienstag in München. Bis Freitag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände über Neuheiten der Branche informieren und verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen. Offiziell eröffnet werden soll die Messe unter anderem mit einer Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Anschluss bei einem Rundgang selbst ein Bild machen wird.

    Im Blickpunkt der Messe stehen unter anderem neue Elektromodelle deutscher Hersteller. Die Autobauer stehen derzeit unter Druck. Ob BMW , Mercedes , Volkswagen oder Audi: Alle verzeichneten im ersten Halbjahr deutliche Gewinnrückgänge.

    In diesem Jahr sind auf der IAA so viele chinesische Unternehmen vertreten wie noch nie. 116 Aussteller aus der Volksrepublik zählt die Mobilitätsmesse nach vorläufigen Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von Deutschland abgesehen kommen aus keinem anderen Land so viele Unternehmen nach München./jwe/DP/jha

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
