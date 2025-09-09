IAA
Automesse öffnet - Bundeskanzler Merz kommt
- IAA Mobility öffnet Dienstag in München bis Freitag.
- Kanzler Merz eröffnet Messe mit Rundgang und Rede.
- Rekordzahl chinesischer Aussteller: 116 Firmen vertreten.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Automesse IAA Mobility öffnet am Dienstag in München. Bis Freitag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände über Neuheiten der Branche informieren und verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen. Offiziell eröffnet werden soll die Messe unter anderem mit einer Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Anschluss bei einem Rundgang selbst ein Bild machen wird.
Im Blickpunkt der Messe stehen unter anderem neue Elektromodelle deutscher Hersteller. Die Autobauer stehen derzeit unter Druck. Ob BMW , Mercedes , Volkswagen oder Audi: Alle verzeichneten im ersten Halbjahr deutliche Gewinnrückgänge.
In diesem Jahr sind auf der IAA so viele chinesische Unternehmen vertreten wie noch nie. 116 Aussteller aus der Volksrepublik zählt die Mobilitätsmesse nach vorläufigen Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von Deutschland abgesehen kommen aus keinem anderen Land so viele Unternehmen nach München./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie
Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 87,94 auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,54 %.
Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 42,72 Mrd..
