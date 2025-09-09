    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 9. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Logitech-Hauptversammlung um 09:00 in der Schweiz.
    • Sparda-Banken-Jahres-Pk um 13:00 in Frankfurt.
    • Oracle veröffentlicht Q1-Zahlen um 22:00 in den USA.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. September 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
    17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
    22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
