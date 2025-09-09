Termine bis 22. September 2025

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 22. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde



FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25

14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25

14:30 USA: Realeinkommen 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25

08:00 GBR: Bauproduktion 7/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25

04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25

16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey



SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Fielmann, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vorstellen

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung



--------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi



