Manganese X Energy gibt bahnbrechende Ergebnisse der Batterietests in Phase 2 mit 70 % Restkapazität nach 4.600 Ladezyklen bekannt und beginnt Tests der Phase 3 mit dem US-amerikanischen Batterieentwickler C4V

Montreal, Quebec – 9. September 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es nach dem erfolgreichen Abschluss der Phase-2-Tests zusammen mit dem US-amerikanischen Batterieentwicklungsunternehmen Charge CCCV (C4V) mit der letzten, der Phase 3, der Batterietests beginnt. Das Ergebnis von Phase 2 war eine außergewöhnliche Restkapazität von 70 % nach 4.600 Zyklen.

Diese Leistung entspricht mehr als der doppelten Lebensdauer herkömmlicher NMC-basierter EV-Batterien und übertrifft sogar die robusten Lithium-Eisenphosphat- (LFP) und Lithium-Mangan-Eisenphosphat- (LMFP) Systeme deutlich. Diese bahnbrechenden Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des hochreinen Mangans von Manganese X für Batterien, das als revolutionäres Material in den Marktsektoren der globalen Elektrofahrzeugindustrie und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) dient.

Das für Batterien geeignete Manganmaterial von Manganese X stammt aus dem Projekt Battery Hill in Woodstock, New Brunswick, Kanada. Die strengen Qualifikationsstandards auf kommerziellem Niveau wurden von den US-amerikanischen Batterieentwicklern bei C4V im Rahmen ihres Qualifikationsprogramms für digitale DNA-Lieferketten (Digital DNA Supply Chain Qualification Program) festgelegt und getestet.

Der CEO von Manganese X, Martin Kepman, erklärte: „Diese außergewöhnlichen Testergebnisse bestätigen die überragende Qualität unseres Mangans von Battery Hill und bringen uns nicht nur einer strategischen Partnerschaft mit C4V näher, sondern könnten auch dazu führen, dass wir einen potenziellen verbindlichen Abnahmevertrag abschließen können. Die Haltbarkeit und Stabilität unseres Materials könnte einen neuen Maßstab für die Batterieleistung setzen, und wir freuen uns darauf, mit Phase 3 zu beginnen, um sein Potenzial in mehrschichtigen Pouch-Zellkonstruktionen weiter zu demonstrieren.“

Außergewöhnliche Ergebnisse in Phase 2

Abbildung 1: Vergleich der Lebensdauer von Phosphaten und relative Leistung im Vergleich zu BMLMP (C4V-Testergebnis).

Die Tests der Phase 2 konzentrierten sich auf die Bewertung der langfristigen Leistung und Haltbarkeit des hochreinen Mangans von Manganese X in einlagigen Pouch-Zellen von C4V, die für kommerzielle Batteriedesigns für verschiedene Endanwendungen in den Marktsektoren EV und BESS repräsentativ sind. Die Ergebnisse waren hervorragend: Das Material erreichte nach 4.600 vollständigen Lade- und Entladezyklen eine Restkapazität von 70 %. Jeder Zyklus bestand aus einer 60-minütigen Ladung, einer 60-minütigen Entladung und einer 5-minütigen Ruhephase zwischen Laden und Entladen, was eine bemerkenswerte Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Kapazitätsverlust demonstrierte.