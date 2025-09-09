Sechs branchenführende Durchbrüche! GAC bringt ADiMOTION offiziell auf den Markt und definiert damit Chinas führende Technologie zur Reichweitenverlängerung

Lange Zeit hatten Nutzer von Range-Extendern mit Problemen zu kämpfen, wie z. B. einem hohen Kraftstoffverbrauch bei leerem Akku, einer schwachen Leistungsabgabe sowie übermäßigen Geräuschen und Vibrationen. Die neu eingeführte ADiMOTION-Technologie von GAC behebt diese Probleme mit sechs branchenführenden Funktionen, die eine extrem effiziente, extrem leistungsstarke und extrem leise Reichweitenverlängerung ermöglichen.

MÜNCHEN, 9. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich stellte GAC offiziell seine völlig neue Reichweitenverlängerungstechnologie ADiMOTION vor, welche die Effizienz, das Ansprechverhalten und die NVH-Leistung von Range-Extendern verbessert. In Verbindung mit der KI-gestützten Energiemanagement-Plattform sorgt sie für die präzise Nutzung jeder Kilowattstunde Strom und die optimale Umwandlung jedes Tropfens Kraftstoff. Mit diesem Durchbruch geht GAC auf die Hauptverbraucherbedenken in Bezug auf Elektroautos mit verlängerter Reichweite ein und bietet eine neue Mobilitätsoption nach dem Motto „voller Akku oder niedriger Ladezustand – das Fahrerlebnis bleibt gleich".

Meister der Energieeffizienz: die Energieausnutzung zu maximieren und damit das Markenzeichen der „ultraeffizienten" Leistung zu erreichen.

Meister des Elektroantriebs: Dank des geringeren Energieverbrauchs und der längeren Reichweite, auch bei Nutzung der Klimaanlage bei hohen Geschwindigkeiten, genießen Nutzer eine größere Reichweite ohne Reichweitenangst.

Power-Champion: Mit einer maximalen Dauerleistung von bis zu 85 kW bietet der Range-Extender zuverlässige, reichhaltige Energie für alle Szenarien, sei es beim Bergauffahren oder beim Transport voller Lasten, und sorgt so für eine „ultrastarke" Leistung und verhindert die Angst vor einem leeren Akku.

Effizienz-Champion: Durch innovative Materialien und nahezu verlustfreie Energieumwandlung senkt er die täglichen Pendelkosten und erleichtert die Planung von Langstreckenfahrten.

Meister der Stille: Durch die Stromerzeugung im Leerlauf wird eine branchenführende Geräuscharmut in der Kabine erreicht. Zertifiziert von CATARC mit der höchsten Bewertung „Silent Star AAA". Selbst mit leerem Akku bleibt der Innenraum so leise wie bei einem reinen Elektrofahrzeug und übertrifft die Geräuschentwicklung in einer Bibliothek, was seine „ultraleise" Stärke unterstreicht.

Meister der Innovation: Dank bahnbrechender Materialien und Verfahren sorgt er für schnellere Leistungsreaktion und eine bessere Leistung.

Außerdem setzt ADiMOTION vier intelligente Energiestrategien ein: KI-Energiemanagement für alle Bereiche, KI-Nachladungsanpassung, KI-Energierückgewinnung und KI-optimale Sofortverteilung. Analyse des Verkehrs, der Verfügbarkeit von Ladestationen sowie der Fahrgewohnheiten, um Energie in Echtzeit zu planen und zuzuweisen.

Die ADiMOTION-Technologie von GAC konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Nutzern und geht auf die Herausforderungen der Reichweitenangst ein. Sie beseitigt nicht nur die Bedenken hinsichtlich der Leistung eines leeren Akkus, sondern hebt die chinesische Technologie zur Reichweitenverlängerung auf die nächste Stufe. Durch bahnbrechende Innovationen verleiht sie der hochwertigen Entwicklung der NEV-Industrie neuen Schwung und bietet Verbrauchern kontinuierlich einen zuverlässigen und hochwertigen Mobilitätswert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766463/GAC.jpg

