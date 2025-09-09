Anglo American wohl kurz vor Übernahme von Teck Resources – Aktie explodiert

Die in London notierte Anglo American plant demnach, den Kauf überwiegend in Aktien abzuwickeln. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt rund 36,4 Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen über eine solide Ausgangsposition. Teck Resources, das an der Börse in Toronto nach Kursverlusten aktuell mit etwa 17,1 Milliarden US-Dollar bewertet wird, konnte im US-Handel nach Bekanntwerden der Gespräche um fast 24 Prozent zulegen.

In der globalen Minenindustrie bahnt sich ein Paukenschlag an: Der britische Rohstoffriese Anglo American steht Insidern zufolge kurz vor der milliardenschweren Übernahme des kanadischen Bergbaukonzerns Teck Resources. Eine Einigung könnte noch in dieser Woche verkündet werden und damit einen der größten Deals der Branche seit über zehn Jahren markieren. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet.

Strategisch würde die Fusion beide Konzerne zu einem Schwergewicht im Kupfergeschäft machen – einem Metall, das für die weltweite Energiewende unverzichtbar ist. Tecks Schlüsselprojekt, die Kupfermine Quebrada Blanca 2 in Chile, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Collahuasi-Mine von Anglo American. Branchenexperten sehen hier enormes Synergiepotenzial, um Kosten zu senken und die Produktion auszuweiten.

Brisantes Detail: Noch im vergangenen Jahr hatte sich Anglo American gegen ein 49-Milliarden-US-Dollar-Angebot von BHP gewehrt, während Teck bereits 2023 ins Visier von Glencore geraten war. Parallel dazu begannen beide Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu verschlanken: Teck verkaufte große Teile seines Kohlegeschäfts an Glencore, Anglo leitete den Ausstieg aus der Kohle- und Diamantenförderung ein.

Ein Abschluss ist jedoch keineswegs sicher. Die kanadische Regierung hat Übernahmen heimischer Rohstoffkonzerne, die kritische Mineralien fördern, zuletzt nur "in den außergewöhnlichsten Fällen" genehmigt. Zudem belasten operative Probleme beide Seiten: Teck kämpft seit Jahren mit Verzögerungen bei QB2 und Anglo ringt mit dem Verkauf seiner Kohlesparte und der traditionsreichen Diamantentochter De Beers.

Sollte der Deal dennoch zustande kommen, wäre dies das erste erfolgreiche Mega-Geschäft im Sektor seit Jahren und es könnte einen neuen Konsolidierungsschub in der weltweiten Bergbauindustrie auslösen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



