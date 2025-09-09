    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig Veränderung nach starkem Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet Dienstag 0,1% tiefer bei 23.770 Punkten.
    • 100-Tage-Linie bleibt entscheidend für Trendbewertung.
    • Fokus auf US-Geldpolitik und deutsche Wirtschaftslage.
    DAX-FLASH - Wenig Veränderung nach starkem Wochenstart
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.770 Punkte. Er setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft./ag/mis


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Wenig Veränderung nach starkem Wochenstart Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.770 Punkte. Er setzt damit seinen Kampf um die …