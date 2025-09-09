DAX-FLASH
Wenig Veränderung nach starkem Wochenstart
Für Sie zusammengefasst
- Dax startet Dienstag 0,1% tiefer bei 23.770 Punkten.
- 100-Tage-Linie bleibt entscheidend für Trendbewertung.
- Fokus auf US-Geldpolitik und deutsche Wirtschaftslage.
Foto: Arne Dedert - dpa
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.770 Punkte. Er setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft./ag/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Location schrieb 03.09.25, 10:06
Immer zu Aldi gehen aber hier wieder einen auf Großkotzig machen. :laugh:mitdiskutieren »
Location schrieb 03.09.25, 09:20
€ 200.- oder € 300.- Gewinn feierst du ständig ab und erweckst den Eindruck das du die Beste bist. Aber € 2.000.- oder gestern sogar € 3.000.- hinten im Schein sind auf einmal nicht so dramatisch, ich bau mir meine Kamikaze Welt so wie sie mir gefällt. Und lustig, in der Vergangenheit wenn deine Scheine KO gingen hast du immer zuvor noch mit SL verkauft, würdest du immer machen. Ich glaube dir nichts, und dein Kamikaze Trading ist einfach lächerlich, aber im anderen kritisieren bist du Vollprofi. So habe Fertig. :keks:mitdiskutieren »
order01 schrieb 02.09.25, 10:31
der schwerpunkt von orkan und waterman liegt heute beim m:laugh::rolleyes:obbingmitdiskutieren »
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen