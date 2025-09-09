Thyssenkrupp und Stahlverband prangern russische Stahl-Importe an

Essen (ots) - Deutschlands größter Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel prangert

zunehmende Stahl-Importe aus Russland an. "Es ist doch grotesk, dass die EU nach

wie vor Stahlimporte in großem Stil aus Russland zulässt, während unsere

heimische Industrie ächzt", sagte der Chef von Thyssenkrupp Steel, Dennis Grimm,

der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Bei uns erleben

wir Arbeitsplatzabbau, gleichzeitig finanzieren wir die russische

Kriegswirtschaft durch den Kauf von Brammen. Das kann ich keinem meiner

Beschäftigten erklären."



Die russischen Importe von Stahlblöcken und sogenanntem Halbzeug in die EU -

also von Werkstücken, die bereits aus Rohstahl geformt, aber noch nicht zu

fertigen Produkten verarbeitet worden sind - haben sich nach Angaben der

Wirtschaftsvereinigung Stahl im laufenden Jahr auf 3,56 Millionen Tonnen erhöht

- nach 3,26 Millionen Tonnen im Vorjahr.



Trotz umfassender Sanktionen dürfen russische Stahlunternehmen "in großem

Umfang" in die EU liefern, sagte Kerstin Maria Rippel, die

Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der WAZ. Dies habe

"gravierende Folgen" für die Stahlproduzenten in Deutschland und Europa.

"Angesichts der massiven Importkrise der europäischen Stahlindustrie ist diese

Ausnahme völlig unverständlich und unterstützt zudem indirekt das Kriegstreiben

Russlands in der Ukraine", so Rippel. "Diese Lücke muss endlich geschlossen

werden: wenn nicht über Sanktionen, dann über wirksame EU-Zölle gegen russische

Brammen."



