Thyssenkrupp und Stahlverband prangern russische Stahl-Importe an
Essen (ots) - Deutschlands größter Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel prangert
zunehmende Stahl-Importe aus Russland an. "Es ist doch grotesk, dass die EU nach
wie vor Stahlimporte in großem Stil aus Russland zulässt, während unsere
heimische Industrie ächzt", sagte der Chef von Thyssenkrupp Steel, Dennis Grimm,
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Bei uns erleben
wir Arbeitsplatzabbau, gleichzeitig finanzieren wir die russische
Kriegswirtschaft durch den Kauf von Brammen. Das kann ich keinem meiner
Beschäftigten erklären."
Die russischen Importe von Stahlblöcken und sogenanntem Halbzeug in die EU -
also von Werkstücken, die bereits aus Rohstahl geformt, aber noch nicht zu
fertigen Produkten verarbeitet worden sind - haben sich nach Angaben der
Wirtschaftsvereinigung Stahl im laufenden Jahr auf 3,56 Millionen Tonnen erhöht
- nach 3,26 Millionen Tonnen im Vorjahr.
Trotz umfassender Sanktionen dürfen russische Stahlunternehmen "in großem
Umfang" in die EU liefern, sagte Kerstin Maria Rippel, die
Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der WAZ. Dies habe
"gravierende Folgen" für die Stahlproduzenten in Deutschland und Europa.
"Angesichts der massiven Importkrise der europäischen Stahlindustrie ist diese
Ausnahme völlig unverständlich und unterstützt zudem indirekt das Kriegstreiben
Russlands in der Ukraine", so Rippel. "Diese Lücke muss endlich geschlossen
werden: wenn nicht über Sanktionen, dann über wirksame EU-Zölle gegen russische
Brammen."
Pressekontakt:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Chef vom Dienst
Telefon: 0201 - 804 6520
NRW_CvD@funkemeiden.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/6113661
OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung
