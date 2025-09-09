    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Thyssenkrupp und Stahlverband prangern russische Stahl-Importe an

    Essen (ots) - Deutschlands größter Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel prangert
    zunehmende Stahl-Importe aus Russland an. "Es ist doch grotesk, dass die EU nach
    wie vor Stahlimporte in großem Stil aus Russland zulässt, während unsere
    heimische Industrie ächzt", sagte der Chef von Thyssenkrupp Steel, Dennis Grimm,
    der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Bei uns erleben
    wir Arbeitsplatzabbau, gleichzeitig finanzieren wir die russische
    Kriegswirtschaft durch den Kauf von Brammen. Das kann ich keinem meiner
    Beschäftigten erklären."

    Die russischen Importe von Stahlblöcken und sogenanntem Halbzeug in die EU -
    also von Werkstücken, die bereits aus Rohstahl geformt, aber noch nicht zu
    fertigen Produkten verarbeitet worden sind - haben sich nach Angaben der
    Wirtschaftsvereinigung Stahl im laufenden Jahr auf 3,56 Millionen Tonnen erhöht
    - nach 3,26 Millionen Tonnen im Vorjahr.

    Trotz umfassender Sanktionen dürfen russische Stahlunternehmen "in großem
    Umfang" in die EU liefern, sagte Kerstin Maria Rippel, die
    Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der WAZ. Dies habe
    "gravierende Folgen" für die Stahlproduzenten in Deutschland und Europa.
    "Angesichts der massiven Importkrise der europäischen Stahlindustrie ist diese
    Ausnahme völlig unverständlich und unterstützt zudem indirekt das Kriegstreiben
    Russlands in der Ukraine", so Rippel. "Diese Lücke muss endlich geschlossen
    werden: wenn nicht über Sanktionen, dann über wirksame EU-Zölle gegen russische
    Brammen."

