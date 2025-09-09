Galorath erweitert globale Präsenz mit neuer Vertriebsleiterin für EMEA und APAC, um die Akzeptanz der KI-gestützten Plattform für Schätzung, Risiko und operative Intelligenz zu fördern

LONG BEACH, Kalifornien, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Galorath Incorporated, der führende Anbieter einer KI-gestützten Plattform für Geschäftsabläufe, gab heute mit der Ernennung von Julia Gerth zur Vertriebsleiterin für EMEA und APAC die globale Expansion des Unternehmens bekannt. Von Deutschland aus wird Gerth für die Leitung des Vertriebs und die Entwicklung der Wachstumsstrategie von Galorath in den verschiedenen Regionen verantwortlich sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung von Projekterfolgen innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens durch die Nutzung der anerkannten KI-gestützten Plattform SEER von Galorath für Kalkulation, Beschaffung, Arbeitsaufwand, Zeitplan und Risiko.

„Es ist eine aufregende Zeit für Galorath, da wir eine weltweite Expansion anstreben und unsere leistungsstarke Plattform für Kosten-, Termin- und Risikoschätzungen auch Unternehmen in anderen Regionen zur Verfügung stellen", so Chris Hutchings, Chief Revenue Officer, Galorath Incorporated. „Julia ist eine dynamische Vertriebsleiterin, die über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die Steigerung des Marktanteils und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in Galoraths Mission, als weltweit führendes Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse und operative Intelligenz in den Bereichen Kosten, Zeitplan und Risiko für Unternehmen bereitzustellen."

Gerth ist eine dynamische Vertriebsleiterin mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, strategisches Kundenmanagement und Führung leistungsstarker Teams. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums, der Umsetzung von Markteinführungsstrategien und der Abstimmung von Vertriebsinitiativen auf Unternehmensziele. Bevor sie zu Galorath kam, war Gerth als Senior Sales Manager bei Dassault Systèmes Deutschland GmbH tätig, wo sie die Vertriebsstrategie leitete und neue Marktchancen wahrnahm. Galoraths globaler Wachstumsschub durch die Kombination einer starken nordamerikanischen Basis mit Gerths internationaler Vertriebsexpertise markiert einen wichtigen Meilenstein in Bezug auf die Ermöglichung von Kundenerfolg und die Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen für Kosten, Zeitpläne und Risiken.