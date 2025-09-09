Gold und Silber spektakulär. Heftige Kursexplosionen bei Produzentenaktien

Das Eskalationspotenzial ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zahlreichen Brandherde so immens, dass die genannten Preisziele auch problemlos überrannt werden könnten. Die erste Gelegenheit zur vollständigen Eskalation könnte es am 17. September geben, wenn die Fed ihre erste Leitzinsentscheidung nach der Sommerpause bekanntgeben wird. Wie bereits in einer vorherigen Kommentierung dargelegt, gibt es bislang nicht zu übersehende Parallelen zum Jahr 2024 .

Drei entscheidende Faktoren kennzeichnen die aktuelle Edelmetall-Rallye: Momentum, Momentum und Momentum. Gold hat zur epischen Rekordjagd geblasen. Das bisherige Hoch bei 3.500 US-Dollar wurde pulverisiert. Mittlerweile notiert der Goldpreis komfortabel oberhalb von 3.600 US-Dollar. Die 4.000 US-Dollar entfalten offenkundig ihre Anziehungskraft auf den Goldpreis. Nicht minder dynamisch zieht gegenwärtig der Silberpreis an. Der Ausbruch aus der ansteigenden Dreiecksformation wirkt hier nach. Nach dem Vorstoß über die 40 US-Dollar rücken nun die 43 US-Dollar in den Fokus. Über kurz oder lang muss auch über Silberpreise von 50 US-Dollar diskutiert werden.

Gewaltige Kursexplosionen bei Produzentenaktien

Die Aktienkurse der Gold-Silberproduzenten explodierten zuletzt regelrecht. Die Hausse der Gold- und Silberpreise stellt den idealen Nährboden für die Kursrallye bei den Produzenten dar. Dass auch altes Eisen nicht unbedingt rosten muss, bestätigt in diesen Tagen eindrucksvoll die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining. Das Unternehmen gilt als der älteste dauerhaft an der NYSE gelistete Silberproduzent.

Die Zeiten, in denen die Aktie nicht mit der Kneifzange angefasst wurde, sind noch gar nicht so lange her. Heute zählt Hecla Mining ob der der exzellenten fundamentalen Lage zu den gesuchten Unternehmen respektive Aktien. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2019 drohte Hecla Mining, unter die Marke von 1 US-Dollar zu fallen. Mittlerweile notiert die Aktie im Bereich von 10 US-Dollar.

Strukturelle Probleme entwickelten sich für Hecla Mining damals zu großen Herausforderungen. Der Weg zurück in die Erfolgsspur war steinig. Doch nun spielen die US-Amerikaner wieder oben mit. Nicht zuletzt die eindrucksvollen Zahlen für das 2. Quartal unterstreichen die fundamentale Stärke des Produzenten aus Coeur d’Alene im US-Bundesstaat Idaho.

Der Ausbruch über die Marke von 10 US-Dollar ist angelaufen. Damit rückt nun der Kursbereich um 12,5 US-Dollar in den Fokus. Zuletzt notierte Hecla Mining im Jahr 2007 in diesen Kursgefilden. Doch womöglich sind diese angesichts der enormen Dynamik auch nur eine Durchgangsstation.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

