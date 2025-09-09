Nasuni erweitert seine Innovationspräsenz mit einem Engineering-Hub in Hyderabad, Indien

HYDERABAD, Indien, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führender Anbieter von einheitlichen Dateidatenplattformen, gab heute die Eröffnung eines dritten Innovationszentrums in Hyderabad, Indien, bekannt. Diese strategische Expansion verbessert die globalen Produktentwicklungskapazitäten des Unternehmens und unterstützt sein Engagement für die weltweite Skalierung seiner technischen Exzellenz.

„Jedes unserer Zentren spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Technologie von Nasuni und ermöglicht es unseren Teams, schneller zu handeln, größer zu denken und Lösungen zu liefern, die die Dateiinfrastruktur von Unternehmen modernisieren", so Andres Rodriguez, Chief Technology Officer bei Nasuni. „Mit der Erweiterung um Hyderabad erschließen wir neue Dimensionen in Bezug auf Talente und Produktentwicklungsgeschwindigkeit. Der globale Charakter unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für Nasuni."

Das India Innovation Center – gegründet in Zusammenarbeit mit Summit Consulting und ANSR, führenden Unternehmen im Aufbau und der Skalierung von Global Capability Centers (GCCs)– ergänzt die bestehenden Entwicklungszentren von Nasuni in Massachusetts und Irland. Die Zentren bilden ein globales Netzwerk von Ingenieurtalenten, das Nasunis Engagement für eine rund um die Uhr verfügbare Produktentwicklung stärkt. Dieser Ansatz ermöglicht kontinuierliche Innovationszyklen, eine schnellere Markteinführung und ein vollständig integriertes Team, das Unternehmen weltweit unterstützt.

„Das India Innovation Center wird gemeinsam mit Summit Consulting, einem Unternehmen von ANSR, gegründet und vereint die bewährte Expertise beider Unternehmen im Aufbau und der Skalierung globaler Teams", sagte Sandeep Sharma, Gründer und CEO von Summit Consulting. „Wir freuen uns sehr, Nasuni auf seinem Innovationsweg zu begleiten. Gemeinsam richten wir ein Deep-Tech-Zentrum ein, das unsere erstklassigen Fähigkeiten zur Förderung von Talenten nutzt, um Spitzenkräfte in Indien anzuziehen, innovative Lösungen zu entwickeln und das Wachstum von Nasuni zu beschleunigen."