JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 33 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 33,22 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,37 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -15,66 %/+5,42 % bedeutet.