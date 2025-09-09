ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 33 Euro
- JPMorgan hebt Commerzbank-Kursziel auf 33 Euro an.
- Einstufung von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt.
- Deutsche Bank jetzt bevorzugte Wahl in Deutschland.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank zwar von 30 auf 33 Euro angehoben, die nach ihrer Kursrally nun fair bewerteten Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Bank habe sich bis 2028 ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Kian Abouhossein in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken. Die Markterwartungen hätten sich aber bereits entsprechend angepasst. Beim Zinsüberschuss liege der Konsens sogar bereits höher. Abouhossein präferiert in Deutschland nun die Papiere der Deutschen Bank, denen er sogar den kurzfristig besonders positiven Stempel "Positive Catalyst Watch" aufdrückte. Insgesamt setzt der Experte aber wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 33,22 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,37 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -15,66 %/+5,42 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 33 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bis heute haben Sie geholfen seit September 2024 den Kurs in die Höhe zu treiben .Was nun?
Anbei ein Interview zwischen dem HB und Frau Orlopp: https://www.handelsblatt.com/journalismus_live/banken-gipfel…