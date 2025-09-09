    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 33 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Commerzbank-Kursziel auf 33 Euro an.
    • Einstufung von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt.
    • Deutsche Bank jetzt bevorzugte Wahl in Deutschland.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 33 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank zwar von 30 auf 33 Euro angehoben, die nach ihrer Kursrally nun fair bewerteten Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Bank habe sich bis 2028 ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Kian Abouhossein in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken. Die Markterwartungen hätten sich aber bereits entsprechend angepasst. Beim Zinsüberschuss liege der Konsens sogar bereits höher. Abouhossein präferiert in Deutschland nun die Papiere der Deutschen Bank, denen er sogar den kurzfristig besonders positiven Stempel "Positive Catalyst Watch" aufdrückte. Insgesamt setzt der Experte aber wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    35,95€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    31,40€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Commerzbank

    -1,19 %
    +0,64 %
    -3,69 %
    +19,02 %
    +160,71 %
    +354,18 %
    +576,13 %
    +214,70 %
    -63,96 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 33,22 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,37 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -15,66 %/+5,42 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 33 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00, was einem Rückgang von -1,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 33 Euro Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank zwar von 30 auf 33 Euro angehoben, die nach ihrer Kursrally nun fair bewerteten Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Bank habe sich bis 2028 ambitionierte …