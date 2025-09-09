    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Rekordjagd an Japans Börsen

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nikkei klettert über 44.000 Punkte nach Rücktritt von Premier Ishiba

    Der Nikkei 225 überschreitet erstmals 44.000 Punkte. Nach dem Rücktritt von Premier Ishiba setzen Anleger auf Konjunkturimpulse. Vor allem Technologiewerte treiben die Rallye, Experten erwarten weiteres Potenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nikkei 225 über 44.000 Punkte, historischer Meilenstein.
    • Rücktritt von Premier Ishiba treibt Anleger zu Technologiewerten.
    • Analysten erwarten weiteres Wachstum auf 46.000 Punkte.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Rekordjagd an Japans Börsen - Nikkei klettert über 44.000 Punkte nach Rücktritt von Premier Ishiba
    Foto: Uncredited - Kyodo News

    Der japanische Aktienmarkt hat einen historischen Meilenstein erreicht: Der Leitindex Nikkei 225 übersprang am Dienstag erstmals die Marke von 44.000 Punkten. Der Anstieg um 0,9 Prozent markierte das zweite Plus in Folge und wurde durch die überraschende Rücktrittsankündigung von Premierminister Shigeru Ishiba am Wochenende ausgelöst. Auch der breiter gefasste Topix legte zu und gewann 0,52 Prozent.

    "Der Nikkei 225 ist im heutigen Handelsverlauf erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 44.000 Punkten geklettert", sagte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2025 Future!
    Short
    66,00€
    Basispreis
    3,56
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    58,00€
    Basispreis
    3,72
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders stark präsentierte sich der Technologiesektor. Der Chip-Test-Spezialist Advantest sprang um 7,6 Prozent nach oben, Tokyo Electron legte um 3,6 Prozent zu und Renesas Electronics rückte um 2,6 Prozent vor. Anleger setzen darauf, dass ein neuer Regierungschef aus den Reihen der Liberaldemokraten ein umfangreiches Konjunkturpaket auf den Weg bringen könnte.

    Trotz kurzfristiger Unsicherheiten sehen Marktbeobachter Chancen. Die Analysten von Julius Bär erwarten, dass die politische Neuausrichtung mittelfristig für mehr Stabilität sorgt und ein wachstumsfreundliches Umfeld für den Aktienmarkt schafft. Das Institut rechnet damit, dass der Nikkei innerhalb von zwölf Monaten auf 46.000 Punkte ansteigt. Der Yen zeigte sich ebenfalls fester und notierte 0,1 Prozent stärker bei 147,38 US-Dollar.

    Auch in anderen Teilen Asiens überwogen die positiven Vorzeichen. So gewann Südkoreas Kospi 0,35 Prozent und Indiens Nifty 50 stieg um 0,4 Prozent. In Hongkong schoss der Hang Seng um 1,5 Prozent nach oben und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2021. Australien stand dagegen leicht im Minus, während Chinas Festlandbörsen schwächelten. In Indonesien sorgte die Absetzung von Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati für Turbulenzen. Der Jakarta Composite stürzte um 1,25 Prozent ab und die Rupiah verlor deutlich an Wert.

    Rückenwind kam zudem aus den USA: Die Wall Street schloss am Vortag im Plus, angetrieben von Technologiewerten. Der Nasdaq Composite erreichte mit 21.798 Punkten ein neues Allzeithoch. Broadcom und Nvidia führten die Erholung im Chipsektor an, während auch Amazon und Microsoft zulegten.

    Mit Blick auf die kommenden Wochen richten sich die Augen der Investoren nun auf wichtige Inflationsdaten, die weiteren Schwung – oder auch Bremseffekte – für die globalen Märkte liefern dürften.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordjagd an Japans Börsen Nikkei klettert über 44.000 Punkte nach Rücktritt von Premier Ishiba Der Nikkei 225 überschreitet erstmals 44.000 Punkte. Nach dem Rücktritt von Premier Ishiba setzen Anleger auf Konjunkturimpulse. Vor allem Technologiewerte treiben die Rallye, Experten erwarten weiteres Potenzial.