Nikkei klettert über 44.000 Punkte nach Rücktritt von Premier Ishiba

"Der Nikkei 225 ist im heutigen Handelsverlauf erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 44.000 Punkten geklettert", sagte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners.

Der japanische Aktienmarkt hat einen historischen Meilenstein erreicht: Der Leitindex Nikkei 225 übersprang am Dienstag erstmals die Marke von 44.000 Punkten. Der Anstieg um 0,9 Prozent markierte das zweite Plus in Folge und wurde durch die überraschende Rücktrittsankündigung von Premierminister Shigeru Ishiba am Wochenende ausgelöst. Auch der breiter gefasste Topix legte zu und gewann 0,52 Prozent.

Besonders stark präsentierte sich der Technologiesektor. Der Chip-Test-Spezialist Advantest sprang um 7,6 Prozent nach oben, Tokyo Electron legte um 3,6 Prozent zu und Renesas Electronics rückte um 2,6 Prozent vor. Anleger setzen darauf, dass ein neuer Regierungschef aus den Reihen der Liberaldemokraten ein umfangreiches Konjunkturpaket auf den Weg bringen könnte.

Trotz kurzfristiger Unsicherheiten sehen Marktbeobachter Chancen. Die Analysten von Julius Bär erwarten, dass die politische Neuausrichtung mittelfristig für mehr Stabilität sorgt und ein wachstumsfreundliches Umfeld für den Aktienmarkt schafft. Das Institut rechnet damit, dass der Nikkei innerhalb von zwölf Monaten auf 46.000 Punkte ansteigt. Der Yen zeigte sich ebenfalls fester und notierte 0,1 Prozent stärker bei 147,38 US-Dollar.

Auch in anderen Teilen Asiens überwogen die positiven Vorzeichen. So gewann Südkoreas Kospi 0,35 Prozent und Indiens Nifty 50 stieg um 0,4 Prozent. In Hongkong schoss der Hang Seng um 1,5 Prozent nach oben und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2021. Australien stand dagegen leicht im Minus, während Chinas Festlandbörsen schwächelten. In Indonesien sorgte die Absetzung von Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati für Turbulenzen. Der Jakarta Composite stürzte um 1,25 Prozent ab und die Rupiah verlor deutlich an Wert.

Rückenwind kam zudem aus den USA: Die Wall Street schloss am Vortag im Plus, angetrieben von Technologiewerten. Der Nasdaq Composite erreichte mit 21.798 Punkten ein neues Allzeithoch. Broadcom und Nvidia führten die Erholung im Chipsektor an, während auch Amazon und Microsoft zulegten.

Mit Blick auf die kommenden Wochen richten sich die Augen der Investoren nun auf wichtige Inflationsdaten, die weiteren Schwung – oder auch Bremseffekte – für die globalen Märkte liefern dürften.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



