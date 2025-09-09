JPMorgan setzt Deutsche Bank auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 30,09 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,92 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,95 %/+15,84 % bedeutet.