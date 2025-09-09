ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Deutsche Bank auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank auf 34,20 €
- Einstufung bleibt "Overweight", positive Aussichten signalisiert
- Analyst erwartet höhere Rentabilität beim Investor Deep Dive
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte der Analyst Kian Abouhossein den Papieren im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken den Stempel "Positiv Catalyst Watch", der kurzfristig besonders hohen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Der Experte geht davon aus, dass sich die Deutsche Bank am "Investor Deep Dive" am 17. November mit mindestens 12 Prozent mittelfristig ein höheres Ziel für die Rentabilität (RoTE) setzen wird als zuletzt. Insgesamt setzt der Experte wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Die Deutsche Bank ist dabei ein Favorit./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 30,09 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,92 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,95 %/+15,84 % bedeutet.
Die deutsche Bank wird noch bis zum 19 eptember für ca. 100 mio Aktien zurückkaufen. In den letzten Veröffentlichungen sieht man, dass sie ca. Pro Woche für 50 mio gekauft haben, das gesamte Programm beläuft sich auf 750 mio, stand 29.8. waren für 650 mio erworbene Aktien.
