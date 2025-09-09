BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 92,33EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
