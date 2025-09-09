Future Fuels beantragt Explorationsgenehmigungen für das Projekt Hornby

VANCOUVER, B.C., 8. September 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) („Future Fuels“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Genehmigungsverfahren für die geplanten Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Hornby Basin (das „Projekt Hornby“ oder das „Projekt“), das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet, eingeleitet hat.

Das Unternehmen hat bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden die Genehmigungsanträge für die geplante Feldsaison 2025 gestellt. Die geplanten Arbeiten sollen geophysikalische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und gegebenenfalls geophysikalische Flugvermessungen umfassen. Die Arbeiten werden sich zunächst auf Flächen in staatlichem Besitz (Crown Land) konzentrieren und es sind aktuell keine Arbeiten auf Liegenschaften im Besitz der Inuit (Inuit Owned Lands) geplant.

„Die Beantragung der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Projekt Hornby Basin“, so Rob Leckie, President und CEO von Future Fuels. „Wir sind gespannt darauf, unser Verständnis dieses überaus höffigen Grundbesitzes in Bezirksgröße zu erweitern, und wollen zugleich sicherstellen, dass alle Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden und im Einklang mit den höchsten Umweltschutzstandards erfolgen.“

Überblick über das Programm 2025

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 des Unternehmens sollen die in einem Frühstadium befindlichen Ziele auf dem Projekt Hornby, der größten zusammenhängenden Liegenschaft in der Region, ausgebaut werden. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 3.407 Quadratkilometer und weist Potenzial für die Auffindung von primären und sekundären Uran- und Kupfersystemen auf, einschließlich intrusionsbedingter oder in Intrusionen lagernder und diskordanzgebundener Uranmineralisierungen und in Sedimenten lagernder Kupfermineralisierungen – Lagerstättentypen, in denen entscheidende Elemente für die globale Energiewende lagern.