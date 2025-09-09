Am 2023er-Support gedreht

Zu Beginn dieser Woche konnte Adidas Anleger weiter überzeugen und sich in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) um 180,96 Euro hochkämpfen. Aber erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs über dieser Marke wird ein Kurslückenschluss aus Ende Juli mit entsprechendem Aufwärtspotenzial auf 198,00 Euro sehr wahrscheinlich und würde sich dementsprechend für ein Long-Engagement anbieten. Weiter unten wird hierzu ein passender Schein vorgestellt. Spätestens nach dem Test des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 204,50 Euro sollte eine längere Pause eingeplant werden. Auf der Unterseite müsste nun mindestens der Support aus 2023 bei 165,00 Euro nachhaltig wegbrechen, damit die Adidas-Aktie weiter in den Bereich von 137,06 Euro durchgereicht wird.

1. Long-Position über 182,00 Euro eröffnen , Stopp unter 172,70 Euro platzieren. Kursziel 198,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU219B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 168,6675 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 168,6675 Euro akt. Kurs Basiswert: 182,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 12,73 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1UE8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,69 - 1,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 198,3283 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 198,3283 Euro akt. Kurs Basiswert: 182,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,14 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.