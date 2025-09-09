BioNTech, Nebius Group Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
|+46,79 %
|Internet
|🥈
|Teck Resources Registered (B)
|+18,99 %
|Rohstoffe
|🥉
|ImmunityBio
|+12,47 %
|Biotechnologie
|🟥
|Voltabox
|-5,94 %
|Elektrogeräte
|🟥
|WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
|-5,97 %
|Informationstechnologie
|🟥
|DroneShield
|-7,00 %
|Sonstige Technologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
|🥈
|Republic Technologies Incorporation
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|BioNTech
|Biotechnologie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BioNTech
|69
|Biotechnologie
|🥈
|Tesla
|46
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|Almonty Industries
|42
|Rohstoffe
|SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
|27
|Finanzdienstleistungen
|DroneShield
|26
|Sonstige Technologie
|Vuzix Corporation
|26
|Sonstige Technologie
