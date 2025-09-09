Intel vollzieht Führungswechsel, um Nvidia und AMD einzuholen!

Der US-Chiphersteller Intel hat am Montag weitreichende Managementänderungen angekündigt. Neben der Berufung mehrerer neuer Führungskräfte verlässt mit Michelle Johnston Holthaus, zuletzt Chief Executive of Intel Products und zeitweise Co-CEO, eine Managerin mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung das Unternehmen. Die Maßnahmen erfolgen in einer Phase, in der Intel unter Führung von Lip Bu Tan dringend neues Wachstum generieren will.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Kevork Kechichian die Leitung der Data Center Group (DCG). Der frühere Arm-Manager wird als Executive Vice President und General Manager für das Geschäft rund um Cloud- und Unternehmenslösungen verantwortlich sein. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Intel Xeon-Prozessorfamilie.

"Kevork bringt eine starke Kombination aus strategischer Vision, technischer Tiefe und operativer Disziplin mit", erklärte Tan.

Trotz leichter Zuwächse bleibt Intels Datacenter-Sparte hinter der Konkurrenz zurück: Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Mrd. US-Dollar, während Rivalen wie Nvidia und AMD deutlich dynamischer wachsen.

Veteran übernimmt Client Computing Group

Die größte Geschäftseinheit nach Umsatz, die Client Computing Group (CCG), wird künftig von Jim Johnson geführt. Johnson ist seit über 40 Jahren bei Intel tätig und übernimmt die Verantwortung für das PC-Prozessorgeschäft, das im vergangenen Quartal einen Rückgang um 3 Prozent auf 7,9 Mrd. US-Dollar verzeichnete.

"Jims verlässliche Führung und seine tief verankerten Branchenbeziehungen sind entscheidend, um die nächste Produktgeneration erfolgreich in den Markt zu bringen", so Tan.

Neue Einheit für Chipentwicklung

Parallel schafft Intel die Central Engineering Group, die von Srini Iyengar geleitet wird. Der Manager wechselt von Cadence Design Systems (CDNS) und soll eine neue Sparte für kundenspezifische Chips aufbauen. Die Bündelung horizontaler Entwicklungsfunktionen soll Innovation und Umsetzung enger miteinander verzahnen.

Ausbau der Foundry-Division

Darüber hinaus erweitert Intel die Rolle von Naga Chandrasekaran, der künftig die Foundry Services verantwortet. Ziel sei es, die operative Effizienz und den Kundenservice im Foundry-Bereich zu stärken – einem zentralen Bestandteil von Intels strategischer Neuausrichtung.

Abschied von Michelle Johnston Holthaus

Ein besonders markanter Schritt ist der Abschied von Michelle Johnston Holthaus, die über 30 Jahre bei Intel tätig war und zeitweise als interimistische Co-CEO die Unternehmensführung mitprägte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



