    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Es wird neu geordnet

    1433 Aufrufe 1433 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel vollzieht Führungswechsel, um Nvidia und AMD einzuholen!

    Intel wirbelt seine Führungsriege durcheinander und verliert dabei eine erfahrene Managerin, in der Hoffnung sich im Chip-Wettbewerb besser zu positionieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Es wird neu geordnet - Intel vollzieht Führungswechsel, um Nvidia und AMD einzuholen!
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Der US-Chiphersteller Intel hat am Montag weitreichende Managementänderungen angekündigt. Neben der Berufung mehrerer neuer Führungskräfte verlässt mit Michelle Johnston Holthaus, zuletzt Chief Executive of Intel Products und zeitweise Co-CEO, eine Managerin mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung das Unternehmen. Die Maßnahmen erfolgen in einer Phase, in der Intel unter Führung von Lip Bu Tan dringend neues Wachstum generieren will.

    Neue Führung für das Datacenter-Geschäft

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    179,57€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    158,68€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit sofortiger Wirkung übernimmt Kevork Kechichian die Leitung der Data Center Group (DCG). Der frühere Arm-Manager wird als Executive Vice President und General Manager für das Geschäft rund um Cloud- und Unternehmenslösungen verantwortlich sein. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Intel Xeon-Prozessorfamilie.

    "Kevork bringt eine starke Kombination aus strategischer Vision, technischer Tiefe und operativer Disziplin mit", erklärte Tan.

    Trotz leichter Zuwächse bleibt Intels Datacenter-Sparte hinter der Konkurrenz zurück: Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Mrd. US-Dollar, während Rivalen wie Nvidia und AMD deutlich dynamischer wachsen.

    Veteran übernimmt Client Computing Group

    Die größte Geschäftseinheit nach Umsatz, die Client Computing Group (CCG), wird künftig von Jim Johnson geführt. Johnson ist seit über 40 Jahren bei Intel tätig und übernimmt die Verantwortung für das PC-Prozessorgeschäft, das im vergangenen Quartal einen Rückgang um 3 Prozent auf 7,9 Mrd. US-Dollar verzeichnete.

    "Jims verlässliche Führung und seine tief verankerten Branchenbeziehungen sind entscheidend, um die nächste Produktgeneration erfolgreich in den Markt zu bringen", so Tan.

     

    Neue Einheit für Chipentwicklung

    Parallel schafft Intel die Central Engineering Group, die von Srini Iyengar geleitet wird. Der Manager wechselt von Cadence Design Systems (CDNS) und soll eine neue Sparte für kundenspezifische Chips aufbauen. Die Bündelung horizontaler Entwicklungsfunktionen soll Innovation und Umsetzung enger miteinander verzahnen.

    Ausbau der Foundry-Division

    Darüber hinaus erweitert Intel die Rolle von Naga Chandrasekaran, der künftig die Foundry Services verantwortet. Ziel sei es, die operative Effizienz und den Kundenservice im Foundry-Bereich zu stärken – einem zentralen Bestandteil von Intels strategischer Neuausrichtung.

    Abschied von Michelle Johnston Holthaus

    Ein besonders markanter Schritt ist der Abschied von Michelle Johnston Holthaus, die über 30 Jahre bei Intel tätig war und zeitweise als interimistische Co-CEO die Unternehmensführung mitprägte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Es wird neu geordnet Intel vollzieht Führungswechsel, um Nvidia und AMD einzuholen! Intel wirbelt seine Führungsriege durcheinander und verliert dabei eine erfahrene Managerin, in der Hoffnung sich im Chip-Wettbewerb besser zu positionieren.