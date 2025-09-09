Entdecke: CHAPTERS Group enthüllt spannende Halbjahreszahlen 2025
Die CHAPTERS Group AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 51% im ersten Halbjahr 2025. Nach der Fusion mit Expatrio und vier strategischen Akquisitionen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Die Ausgabe einer Unternehmensanleihe sichert weiteres Wachstum und senkt Kapitalkosten.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die CHAPTERS Group AG hat die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von ca. €85 Mio., was einem Anstieg von 51% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das adjustierte operative EBITDA betrug ca. €19 Mio., was einem Anstieg von 41% gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 entspricht.
- CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein adjustiertes operatives EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
- Die Fusion mit Expatrio wurde im Juni 2025 abgeschlossen, und die Integration im Segment Financial Technologies verläuft planmäßig.
- Das Unternehmen hat seit dem 30. Juni 2025 vier Akquisitionen im Bereich Branchensoftware getätigt und sieht sich gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum.
- Die erste Tranche einer Unternehmensanleihe wurde begeben, um die Kapitalkosten zu senken und das Wachstum in 2025 und darüber hinaus zu unterstützen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei CHAPTERS Group ist am 01.10.2025.
Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im
Plus.
-0,27 %
-6,08 %
-11,67 %
-14,91 %
+50,81 %
+284,46 %
+90,26 %
ISIN:DE0006618309WKN:661830
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte