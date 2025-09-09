    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 870 auf 940 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,4
    Kursziel alt: 8,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


