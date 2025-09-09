    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 5,355EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Delphine Lee
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,50
    Kursziel alt: 6
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



