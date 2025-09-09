BERENBERG stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 29 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich der Aktienkurs des Hightech-Unternehmens seit Jahresbeginn mit plus 133 Prozent hervorragend entwickelt habe, sollte dies Anleger nicht davon abhalten, sich mit dem Papier zu befassen, schrieb Gustav Froberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Kapitalmarkttag Anfang September habe ihn davon überzeugt, dass noch erhebliches Margenpotenzial besteht und die Konsensprognosen zu niedrig sind./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 30,82EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
