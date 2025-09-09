JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 13,53EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



