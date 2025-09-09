    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    AKTIE IM FOKUS/50-Prozent-Kursplus

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebius gefragt nach Microsoft-Auftrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Milliardendeal mit Microsoft treibt Nebius-Aktien an.
    • Aktienkurs steigt um fast 50 Prozent auf Tradegate.
    • Vertrag über 17,4 Milliarden Dollar bis 2031 möglich.
    AKTIE IM FOKUS/50-Prozent-Kursplus - Nebius gefragt nach Microsoft-Auftrag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben. Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform Tradegate um fast 50 Prozent nach oben im Vergleich zu ihrem Nasdaq-Schlusskurs. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

    Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    461,52€
    Basispreis
    3,29
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    534,05€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 13,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 425,0 auf Tradegate (09. September 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +32,99 %/+58,88 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS/50-Prozent-Kursplus Nebius gefragt nach Microsoft-Auftrag Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben. Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform …