AKTIE IM FOKUS/50-Prozent-Kursplus
Nebius gefragt nach Microsoft-Auftrag
- Milliardendeal mit Microsoft treibt Nebius-Aktien an.
- Aktienkurs steigt um fast 50 Prozent auf Tradegate.
- Vertrag über 17,4 Milliarden Dollar bis 2031 möglich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben. Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform Tradegate um fast 50 Prozent nach oben im Vergleich zu ihrem Nasdaq-Schlusskurs. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.
Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 425,0 auf Tradegate (09. September 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +32,99 %/+58,88 % bedeutet.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.
Man kauft zu guten Preisen einfach die besten Unternehmen und lässt das dann liegen... jahrelange vielleicht für immer. so macht man ein Vermögen. mein ek Preis bei MSFT liegt zum Beispiel bei 19.21 Euro pro share. der Gewinn pro Share EPS dürfte dieses Jahr im Bereich von etwa 14 USD liegen. irgendwann werden es 25 USD pro share sein.
Avisiert sind ein EPS von 3,23$ bei einem Umsatz von ca. 68,5 Milliarden $ !
PS: Hallo Moderation. Ihr sollte immer wieder schauen, ob der BörsenBot richtige News herausgibt.
Mir sind alleine seit gestern schon 4 falsche Quartalstermine aufgefallen.
Danke :-)