JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als in anderen europäischen Ländern geht Analystin Delphine Lee bei französischen Banken aufgrund der politischen und ökonomischen Unsicherheiten von etwas steigenden Kapitalkosten aus. Insgesamt setzen die Branchenexperten im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung ansonsten wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 76,51EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +17,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer