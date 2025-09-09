JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anders als in anderen europäischen Ländern geht Analystin Delphine Lee bei französischen Banken aufgrund der politischen und ökonomischen Unsicherheiten von etwas steigenden Kapitalkosten aus. Insgesamt setzen die Branchenexperten im Rahmen ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung ansonsten wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 76,51EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
