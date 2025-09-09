    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Besonders beachtet!

    BioNTech - Aktie im Spotlight - 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die BioNTech Aktie bisher um +3,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    BioNTech - Aktie im Spotlight - 09.09.2025
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 90,20 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,90  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BioNTech Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,86 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +4,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,51 % verloren.

    BioNTech Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,23 %
    1 Monat -7,22 %
    3 Monate -5,86 %
    1 Jahr +10,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die BioNTech-Aktie, die nachbörslich um 3-4% gestiegen ist, jedoch auch von einem enttäuschenden Kursverlauf geprägt ist. Analysten empfehlen den Kauf, während positive Studienergebnisse zu BNT327 als potenzieller Kurskatalysator gesehen werden. Die Ansprechrate der Phase-2-Studie wird als sehr gut eingeschätzt, was Hoffnung auf zukünftige Kursgewinne nährt. Insgesamt herrscht eine unklare Marktlage zwischen Optimismus und Pessimismus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,72 Mrd. wert.

    BioNTech, Nebius Group Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Der nächste Schub steht an! NetraMark und BioNTech auf der Gewinnerspur, können Novo Nordisk und Eli Lilly folgen?


    Künstliche Intelligenz (KI) transformiert die Entwicklung neuer Medikamente, indem sie komplexe Daten blitzschnell analysiert und klinische Studien effizienter gestaltet. Denn mit KI-Technologien werden Kandidaten gezielter für Forschungsvorhaben …

    BioNTech Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +2,06 %
    +4,23 %
    -7,22 %
    -5,86 %
    +10,91 %
    -39,09 %
    +71,62 %
    +621,34 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
