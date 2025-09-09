Wolfspeed - Aktie zieht deutlich an - 09.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Wolfspeed Aktie. Sie steigt um +58,20 % auf 1,6540€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Wolfspeed in den letzten drei Monaten Verluste von -13,06 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolfspeed Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wolfspeed auf -85,01 %.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -17,27 % 3 Monate -13,06 % 1 Jahr -85,81 %

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 248,07 Mio. wert.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.