Teck Resources Registered (B) - Aktie legt am 09.09.2025 stark zu

Die Teck Resources Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 34,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,86 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,14 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Teck Resources ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Zink, Kohle und Öl spezialisiert hat. Es ist einer der größten Zinkproduzenten weltweit und ein bedeutender Akteur im Kupfermarkt. Hauptkonkurrenten sind Rio Tinto, BHP Billiton und Glencore. Das Unternehmen zeichnet sich durch Diversifikation und nachhaltige Bergbaupraktiken aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Teck Resources Registered (B) investiert war, konnte einen Gewinn von +6,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Teck Resources Registered (B) Aktie damit um +24,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,64 % verloren.

Teck Resources Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +24,87 % 1 Monat +29,14 % 3 Monate +6,64 % 1 Jahr -7,63 %

Informationen zur Teck Resources Registered (B) Aktie

Es gibt 483 Mio. Teck Resources Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,43 Mrd. wert.

Outstanding value creation through at market merger of equalsAnglo Teck is expected to offer more than 70% copper exposure1 and outstanding further growth optionality embeddedUS$800 million in pre-tax recurring annual synergies from combining both …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Anglo American will Teck Resources übernehmen und damit zum globalen Kupferriesen aufsteigen. Kanada könnte den Deal jedoch blockieren. Dennoch steigt die Aktie von Teck nach Börsenschluss stark an. Die Hintergründe.

Teck Resources Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teck Resources Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teck Resources Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.