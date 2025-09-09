Opendoor Technologies Aktie heute im Minus (5,0500€) - 09.09.2025

Die Opendoor Technologies Aktie notiert aktuell bei 5,0500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0800 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Opendoor Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +890,36 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +35,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +212,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +232,13 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +35,50 % 1 Monat +212,53 % 3 Monate +890,36 % 1 Jahr +198,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die von hohen Handelsvolumina und der Möglichkeit von Kursanstiegen geprägt ist. Positive Marktreaktionen auf schwache Arbeitsmarktdaten könnten die Nachfrage nach Immobilien und Refinanzierungsmöglichkeiten fördern. Gleichzeitig gibt es kritische Stimmen, die die Substanz der Aktie und die damit verbundenen Risiken hinterfragen, was zu gespaltenen Meinungen über die zukünftige Entwicklung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.