CEO von Klotho Neurosciences nimmt an Eröffnungskonferenz und wissenschaftlichem Seminar teil
New York (ots/PRNewswire) - Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ("Klotho"
oder "das Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das Klotho-basierte
Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass
CEO und Chairman Dr. Joseph Sinkule an der Eröffnungskonferenz und dem
wissenschaftlichen Seminar von Klotho teilnehmen wird. Die Veranstaltung, die
erste Konferenz über die Zukunft von Klotho-basierten Therapien und Diagnostika,
findet im UC-Irvine Beal Applied Innovation Center in Irvine, Kalifornien, am
15. und 16. September 2025 statt.
Die beiden wichtigsten wissenschaftlichen Berater und Erfinder des Unternehmens,
Dr. Miguel Chillon und Dr. Assumpcio Bosch, werden ihre Forschungsergebnisse zur
Erforschung der Klotho-Gentherapie für die Behandlung von ALS, Alzheimer und im
Bereich Langlebigkeit vorstellen.
Dr. Sinkule wird während der Konferenz für Gespräche mit Investoren und
potenziellen Partnern zur Verfügung stehen. Interessierte Parteien können sich
an mailto:ir@klothoneuro.com wenden.
Informationen zu Klotho Neurosciences, Inc.
Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ist ein Biogenetik-Unternehmen, das
sich auf die Entwicklung innovativer, krankheitsmodifizierender Zell- und
Gentherapien konzentriert, bei denen ein von einer patentierten Form des
"Anti-Aging"-Gens des Menschen (s-KL) abgeleitetes Protein und seine neuartigen
Verabreichungssysteme eingesetzt werden, um die Behandlung von
neurodegenerativen und altersbedingten Erkrankungen wie ALS, Alzheimer und
Parkinson besser zu gestalten. Das derzeitige Portfolio des Unternehmens besteht
aus seinen firmeneigenen Zell- und Gentherapieprogrammen, die DNA und RNA als
Therapeutika verwenden, sowie aus genomikbasierten diagnostischen Tests. KLOTHO
wird von einem Team von Einzelpersonen und Beratern geleitet, die über große
Erfahrung in der biopharmazeutischen Produktentwicklung und -vermarktung
verfügen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
werden im Rahmen der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind
im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", "projizieren", "erwarten",
"antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft",
"Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "wird sein",
"fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken
erkennbar. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken,
beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
Beschreibungen der zukünftigen kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen
über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen
und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren könnten
dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie z.B. die
Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen, zusätzliche
Chancen zu erkennen und zu realisieren oder seine Finanzprognosen zu erfüllen
oder zu übertreffen, sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder im
Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Sie sollten die
vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den
Dokumenten beschrieben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der U.S.
Securities and Exchange Commission ("SEC") einreicht oder einreichen wird,
sorgfältig abwägen, da diese dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle hierin enthaltenen
Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
mailto:ir@klothoneuro.com
Website: https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503452-1&h=341717253&u=
https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503452-1%26h%3D2499
875289%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.klothoneuro.com%252F%26a%3Dwww.klothoneuro.c
om&a=www.klothoneuro.com
Kontakt:
Jeffrey LeBlanc, CFO
ir@klothoneuro.comLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2705840/Klotho_Neurosciences_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceo-von-klotho-neurosciences-ni
mmt-an-eroffnungskonferenz-und-wissenschaftlichem-seminar-teil-302550154.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180858/6113666
OTS: Klotho Neurosciences, Inc.
