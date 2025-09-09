CEO von Klotho Neurosciences nimmt an Eröffnungskonferenz und wissenschaftlichem Seminar teil

New York (ots/PRNewswire) - Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ("Klotho"

oder "das Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das Klotho-basierte

Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass

CEO und Chairman Dr. Joseph Sinkule an der Eröffnungskonferenz und dem

wissenschaftlichen Seminar von Klotho teilnehmen wird. Die Veranstaltung, die

erste Konferenz über die Zukunft von Klotho-basierten Therapien und Diagnostika,

findet im UC-Irvine Beal Applied Innovation Center in Irvine, Kalifornien, am

15. und 16. September 2025 statt.



Die beiden wichtigsten wissenschaftlichen Berater und Erfinder des Unternehmens,

Dr. Miguel Chillon und Dr. Assumpcio Bosch, werden ihre Forschungsergebnisse zur

Erforschung der Klotho-Gentherapie für die Behandlung von ALS, Alzheimer und im

Bereich Langlebigkeit vorstellen.





Dr. Sinkule wird während der Konferenz für Gespräche mit Investoren und

potenziellen Partnern zur Verfügung stehen. Interessierte Parteien können sich

an mailto:ir@klothoneuro.com wenden.



Informationen zu Klotho Neurosciences, Inc.



Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ist ein Biogenetik-Unternehmen, das

sich auf die Entwicklung innovativer, krankheitsmodifizierender Zell- und

Gentherapien konzentriert, bei denen ein von einer patentierten Form des

"Anti-Aging"-Gens des Menschen (s-KL) abgeleitetes Protein und seine neuartigen

Verabreichungssysteme eingesetzt werden, um die Behandlung von

neurodegenerativen und altersbedingten Erkrankungen wie ALS, Alzheimer und

Parkinson besser zu gestalten. Das derzeitige Portfolio des Unternehmens besteht

aus seinen firmeneigenen Zell- und Gentherapieprogrammen, die DNA und RNA als

Therapeutika verwenden, sowie aus genomikbasierten diagnostischen Tests. KLOTHO

wird von einem Team von Einzelpersonen und Beratern geleitet, die über große

Erfahrung in der biopharmazeutischen Produktentwicklung und -vermarktung

verfügen.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

werden im Rahmen der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind

im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", "projizieren", "erwarten",

"antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft",

"Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "wird sein",

"fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken

erkennbar. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken,

beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

Beschreibungen der zukünftigen kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen

über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen

und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren könnten

dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie z.B. die

Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen, zusätzliche

Chancen zu erkennen und zu realisieren oder seine Finanzprognosen zu erfüllen

oder zu übertreffen, sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder im

Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Sie sollten die

vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den

Dokumenten beschrieben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der U.S.

Securities and Exchange Commission ("SEC") einreicht oder einreichen wird,

sorgfältig abwägen, da diese dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle hierin enthaltenen

Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



mailto:ir@klothoneuro.com



Website: https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503452-1&h=341717253&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503452-1%26h%3D2499

875289%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.klothoneuro.com%252F%26a%3Dwww.klothoneuro.c

om&a=www.klothoneuro.com



Kontakt:



Jeffrey LeBlanc, CFO

ir@klothoneuro.comLogo -

https://mma.prnewswire.com/media/2705840/Klotho_Neurosciences_Logo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceo-von-klotho-neurosciences-ni

mmt-an-eroffnungskonferenz-und-wissenschaftlichem-seminar-teil-302550154.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180858/6113666

OTS: Klotho Neurosciences, Inc.







