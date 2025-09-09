    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    CEO von Klotho Neurosciences nimmt an Eröffnungskonferenz und wissenschaftlichem Seminar teil

    New York (ots/PRNewswire) - Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ("Klotho"
    oder "das Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das Klotho-basierte
    Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass
    CEO und Chairman Dr. Joseph Sinkule an der Eröffnungskonferenz und dem
    wissenschaftlichen Seminar von Klotho teilnehmen wird. Die Veranstaltung, die
    erste Konferenz über die Zukunft von Klotho-basierten Therapien und Diagnostika,
    findet im UC-Irvine Beal Applied Innovation Center in Irvine, Kalifornien, am
    15. und 16. September 2025 statt.

    Die beiden wichtigsten wissenschaftlichen Berater und Erfinder des Unternehmens,
    Dr. Miguel Chillon und Dr. Assumpcio Bosch, werden ihre Forschungsergebnisse zur
    Erforschung der Klotho-Gentherapie für die Behandlung von ALS, Alzheimer und im
    Bereich Langlebigkeit vorstellen.

    Dr. Sinkule wird während der Konferenz für Gespräche mit Investoren und
    potenziellen Partnern zur Verfügung stehen. Interessierte Parteien können sich
    an mailto:ir@klothoneuro.com wenden.

    Informationen zu Klotho Neurosciences, Inc.

    Klotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ: KLTO) ist ein Biogenetik-Unternehmen, das
    sich auf die Entwicklung innovativer, krankheitsmodifizierender Zell- und
    Gentherapien konzentriert, bei denen ein von einer patentierten Form des
    "Anti-Aging"-Gens des Menschen (s-KL) abgeleitetes Protein und seine neuartigen
    Verabreichungssysteme eingesetzt werden, um die Behandlung von
    neurodegenerativen und altersbedingten Erkrankungen wie ALS, Alzheimer und
    Parkinson besser zu gestalten. Das derzeitige Portfolio des Unternehmens besteht
    aus seinen firmeneigenen Zell- und Gentherapieprogrammen, die DNA und RNA als
    Therapeutika verwenden, sowie aus genomikbasierten diagnostischen Tests. KLOTHO
    wird von einem Team von Einzelpersonen und Beratern geleitet, die über große
    Erfahrung in der biopharmazeutischen Produktentwicklung und -vermarktung
    verfügen.

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
    werden im Rahmen der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities
    Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind
    im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", "projizieren", "erwarten",
    "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft",
    "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "wird sein",
    "fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken
    erkennbar. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken,
    beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
    Beschreibungen der zukünftigen kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens.
    Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen
    über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen
    und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren könnten
    dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den
    zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie z.B. die
    Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen, zusätzliche
    Chancen zu erkennen und zu realisieren oder seine Finanzprognosen zu erfüllen
    oder zu übertreffen, sowie Änderungen im regulatorischen Umfeld oder im
    Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Sie sollten die
    vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den
    Dokumenten beschrieben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der U.S.
    Securities and Exchange Commission ("SEC") einreicht oder einreichen wird,
    sorgfältig abwägen, da diese dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
    Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den
    zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle hierin enthaltenen
    Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
    Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete
    Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

    mailto:ir@klothoneuro.com

    Website: https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503452-1&h=341717253&u=
    https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503452-1%26h%3D2499
    875289%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.klothoneuro.com%252F%26a%3Dwww.klothoneuro.c
    om&a=www.klothoneuro.com

    Kontakt:

    Jeffrey LeBlanc, CFO
    ir@klothoneuro.comLogo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2705840/Klotho_Neurosciences_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceo-von-klotho-neurosciences-ni
    mmt-an-eroffnungskonferenz-und-wissenschaftlichem-seminar-teil-302550154.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180858/6113666
    OTS: Klotho Neurosciences, Inc.




