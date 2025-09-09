Metaplanet - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,14 % - 09.09.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Metaplanet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -60,75 % hinnehmen.

Die Metaplanet Aktie notiert aktuell bei 3,5800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3600 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -24,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Metaplanet +1.605,61 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,74 % 1 Monat -40,16 % 3 Monate -60,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die in den letzten Tagen gefallen ist. Die Teilnehmer äußern Unverständnis über den Kursverfall und befürchten, dass die Aktie nicht mehr steigen wird. Zudem wird die Verwässerung durch neue Aktien und deren Einfluss auf den Kurs thematisiert. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie in einem Falling Wedge Muster ist, während die nächsten Tage entscheidend für die Preisfindung sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Mrd. wert.

Metaplanet steht an der Börse weiter unter Druck. Gleichzeitig setzt das Unternehmen sein aggressives Bitcoin-Kaufprogramm fort. Ergibt sich jetzt eine Chance für Investoren? Der nächste Kauf bei Metaplanet In der vergangenen Woche hat die japanische Holding Metaplanet erneut beim Bitcoin zugeschlagen. Konkret erwarb das Unternehmen 136 BTC im Wert von 15,2 Millionen US$ zu einem […] The post Metaplanet-Aktie: Kaufchance nach dem Abverkauf? first appeared on sharedeals.de.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.