    Besonders beachtet!

    Heute am 09.09.2025: Eckert & Ziegler Aktie im Spotlight

    Am heutigen Handelstag konnte die Eckert & Ziegler Aktie bisher um +3,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

    Eckert & Ziegler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Eckert & Ziegler Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,06 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eckert & Ziegler in den letzten drei Monaten Verluste von -21,04 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um -2,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Eckert & Ziegler auf +14,90 %.

    Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,41 %
    1 Monat -13,97 %
    3 Monate -21,04 %
    1 Jahr +40,99 %

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

    BERENBERG stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer …

    Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    +3,18 %
    -2,41 %
    -13,97 %
    -21,04 %
    +40,99 %
    +50,66 %
    +33,93 %
    +969,05 %
    +822,87 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



