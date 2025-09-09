M1 Kliniken: Starkes H1 2025 mit 24% EBIT-Plus & 0,63€ je Aktie!
Die M1 Kliniken AG beeindruckt mit einem kräftigen EBIT-Wachstum von 24 % im ersten Halbjahr 2025 und plant, ihre führende Position in der ästhetischen Medizin weiter auszubauen.
Foto: adobe.stock.com
- M1 Kliniken AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein EBIT-Wachstum von 24 % und ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR.
- Der Konzernumsatz stieg um 9,4 % auf 183,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBITDA erhöhte sich um 21 % auf 20,5 Mio. EUR, während die EBIT-Marge auf 9,8 % anstieg.
- Im Beauty-Segment wurde die Profitabilität deutlich gesteigert, mit einem Umsatzplus von 5,5 % und einem EBIT-Anstieg von 48,9 %.
- Das Handelssegment verzeichnete ein Umsatzwachstum von 11 %, jedoch sank das EBIT um 32,8 %.
- M1 Kliniken AG plant eine Expansion nationaler und internationaler Fachzentren und strebt an, M1 Med Beauty als führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im
Plus.
21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,320EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.
-2,30 %
+8,95 %
+2,47 %
-12,30 %
-14,42 %
+189,94 %
+60,09 %
+172,05 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte