Besonders beachtet!
Starke Performance Atlassian Registered (A) Aktie legt zu - 09.09.2025
Am 09.09.2025 ist die Atlassian Registered (A) Aktie, bisher, um +3,69 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.
Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.
Atlassian Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Atlassian Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,69 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Atlassian Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,02 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Atlassian Registered (A) auf -34,92 %.
Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,30 %
|1 Monat
|+5,14 %
|3 Monate
|-19,02 %
|1 Jahr
|+4,58 %
Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie
Es gibt 166 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,14 Mrd. wert.
Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.