Berenberg startet Eckert & Ziegler mit 'Buy' - Ziel 24 Euro
- Berenberg bewertet Eckert & Ziegler mit "Buy".
- Kursziel liegt bei 24 Euro, starke Marktposition.
- Gewinnwachstum von 10% bis 2028 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer Geräte, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Seine starke Marktposition sollte für den Zeitraum 2025 bis 2028 zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 10 Prozent führen, wobei die Nettogewinnmarge bis 2028 rund 18 Prozent erreichen dürfte./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 17,04 auf Tradegate (09. September 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..
Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +41,34 %/+312,25 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 24 Euro
finde der split war bei einem kurs von 60 komplett unnötig. nichts weiter als financial engineering und unproduktiver aktivismus. bei diesem preis gab es keinen, absolut keinen grund einen split durchzuführen.
PSMA PET CT hatte ich schon 5x
Kosten pro PET CT = 1450 € Materialkosten
Diese Methode gibt es seit 2022.
Der Unterschied von MRT/ CT zu PET CT ist wie 2D Aufnahmen zu 3D Aufnahmen.
Seit Oktober 2023 ist es im Leistungskatalog der Krankenkasse. Somit wird diese Bildgebung speziell bei Prostatakrebs immer häufiger angewendet. Vorteil: genauere Bildgebung und dadurch weniger Falschdiagnosen, Falschbehandlungen, unnötige Behandlungen und somit Kostenersparnis bei Krankenkassen.
Dh riesiger Umsatz bei 50 000 Prostatafällen in Deutschland jährlich !!!