Berenberg startet Eckert & Ziegler mit 'Buy' - Ziel 24 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 17,04 auf Tradegate (09. September 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +41,34 %/+312,25 % bedeutet.