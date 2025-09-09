    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    UBS stuft ASML auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters und nach mehr als 100 Gesprächen mit Investoren lege er die wichtigsten Gründe für seine Hochstufung dar, die sich hauptsächlich auf den Zeitpunkt beziehen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während es kurzfristig Gegenwind gebe, sei ASML eine Story für das Jahr 2027./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 678,9EUR auf Tradegate (09. September 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 750
    Kursziel alt: 750
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


