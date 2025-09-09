Musk kriegt 1 Billion US-Dollar – wenn Tesla diesen irren Marktwert erreicht

Kern der Struktur: zwölf leistungsabhängige Tranchen, gekoppelt an aggressive Ziele bei Gewinn und Unternehmenswert. Zusätzlich erhält Musk sofort 96 Millionen Restricted Shares im Wert von über 31 Milliarden US-Dollar, die in den nächsten zwei Jahren übertragen werden; verkaufen darf er sie mindestens fünf Jahre nicht. Das Paket steht auch im Kontext des 2018 beschlossenen, von einem Delaware-Gericht gekippten 56-Milliarden-Dollar-Pakets.

Tesla will CEO Elon Musk mit einem beispiellosen Vergütungspaket von bis zu 1 Billion US-Dollar langfristig binden. Die Aktionäre stimmen am 6. November darüber ab. Voraussetzung für die volle Auszahlung: Teslas Marktwert muss innerhalb von zehn Jahren mindestens 8,5 Billionen US-Dollar erreichen – mehr als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen. Der Vorstand nennt das Paket "ein superambitioniertes Anreizpaket für einen bahnbrechenden, ehrgeizigen und einzigartigen CEO".

Der Vorstand schildert, Musk habe "auch die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass er sich anderen Interessen widmen und Tesla verlassen könnte", sollte er keine Zusicherung erhalten — mit der Sorge, dass Schlüsselkräfte aus dem KI-Team folgen könnten. Laut Offenlegung traf sich das Vergütungskomitee 37-mal mit Anwälten und zehnmal direkt mit Musk. Er strebte 25 Prozent Stimmgewicht, mehr Kontrolle über die Ausrichtung und eine Kompensation für 2018 an. Aktuell kontrolliert er knapp 13 Prozent; bei Zielerreichung und mindestens sieben Jahren Verbleib könnte er auf rund 25 Prozent kommen.

Kritik kommt von Investorenvertretern: "Wir fordern die Aktionäre auf, Musks Geldgier abzulehnen, dem Tesla-Vorstand die Gefolgschaft zu entziehen und grundlegende Standards der Unternehmensführung wiederherzustellen", sagt Randi Weingarten von der American Federation of Teachers (AFT). Dan Coatsworth von AJ Bell nennt das Paket "überzogen" und warnt vor einem Präzedenzfall, betont aber Musks Visionärsrolle; zugleich habe Tesla "seinen Vorsprung verloren".

Bullen verweisen auf Musks KI-/Robotik-Hebel: FSD, Robotaxis, der humanoide Roboter Optimus und mögliche Synergien mit xAI. Gene Munster von Deepwater argumentiert: "Seine Fähigkeit, neue Formen des Computing hervorzubringen, wie beispielsweise physische KI, ist die Grundlage, die dieses Märchen Wirklichkeit werden lassen kann." Eine spätere xAI-Einbindung könnte zusätzlichen Schub geben.

Die Tesla-Aktie liegt 2025 über 14 Prozent im Minus — die Zweifel am E-Auto-Kerngeschäft und der globale Wettbewerb bleiben der Belastungstest für die 8,5-Billionen-Vision.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





