    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Gier oder Genie?

    1701 Aufrufe 1701 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk kriegt 1 Billion US-Dollar – wenn Tesla diesen irren Marktwert erreicht

    Elon Musk könnte 1 Billion US-Dollar kassieren – vorausgesetzt, Tesla erreicht einen Börsenwert, der größer wäre als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen.

    Für Sie zusammengefasst
    Gier oder Genie? - Musk kriegt 1 Billion US-Dollar – wenn Tesla diesen irren Marktwert erreicht
    Foto: Patrick Pleul/dpa

    Tesla will CEO Elon Musk mit einem beispiellosen Vergütungspaket von bis zu 1 Billion US-Dollar langfristig binden. Die Aktionäre stimmen am 6. November darüber ab. Voraussetzung für die volle Auszahlung: Teslas Marktwert muss innerhalb von zehn Jahren mindestens 8,5 Billionen US-Dollar erreichen – mehr als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen. Der Vorstand nennt das Paket "ein superambitioniertes Anreizpaket für einen bahnbrechenden, ehrgeizigen und einzigartigen CEO".

    Kern der Struktur: zwölf leistungsabhängige Tranchen, gekoppelt an aggressive Ziele bei Gewinn und Unternehmenswert. Zusätzlich erhält Musk sofort 96 Millionen Restricted Shares im Wert von über 31 Milliarden US-Dollar, die in den nächsten zwei Jahren übertragen werden; verkaufen darf er sie mindestens fünf Jahre nicht. Das Paket steht auch im Kontext des 2018 beschlossenen, von einem Delaware-Gericht gekippten 56-Milliarden-Dollar-Pakets.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    393,54€
    Basispreis
    4,16
    Ask
    × 7,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    300,15€
    Basispreis
    4,17
    Ask
    × 7,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Vorstand schildert, Musk habe "auch die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass er sich anderen Interessen widmen und Tesla verlassen könnte", sollte er keine Zusicherung erhalten — mit der Sorge, dass Schlüsselkräfte aus dem KI-Team folgen könnten. Laut Offenlegung traf sich das Vergütungskomitee 37-mal mit Anwälten und zehnmal direkt mit Musk. Er strebte 25 Prozent Stimmgewicht, mehr Kontrolle über die Ausrichtung und eine Kompensation für 2018 an. Aktuell kontrolliert er knapp 13 Prozent; bei Zielerreichung und mindestens sieben Jahren Verbleib könnte er auf rund 25 Prozent kommen.

    Kritik kommt von Investorenvertretern: "Wir fordern die Aktionäre auf, Musks Geldgier abzulehnen, dem Tesla-Vorstand die Gefolgschaft zu entziehen und grundlegende Standards der Unternehmensführung wiederherzustellen", sagt Randi Weingarten von der American Federation of Teachers (AFT). Dan Coatsworth von AJ Bell nennt das Paket "überzogen" und warnt vor einem Präzedenzfall, betont aber Musks Visionärsrolle; zugleich habe Tesla "seinen Vorsprung verloren".

    Bullen verweisen auf Musks KI-/Robotik-Hebel: FSD, Robotaxis, der humanoide Roboter Optimus und mögliche Synergien mit xAI. Gene Munster von Deepwater argumentiert: "Seine Fähigkeit, neue Formen des Computing hervorzubringen, wie beispielsweise physische KI, ist die Grundlage, die dieses Märchen Wirklichkeit werden lassen kann." Eine spätere xAI-Einbindung könnte zusätzlichen Schub geben.

    Die Tesla-Aktie liegt 2025 über 14 Prozent im Minus — die Zweifel am E-Auto-Kerngeschäft und der globale Wettbewerb bleiben der Belastungstest für die 8,5-Billionen-Vision.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 309,80$, was einem Rückgang von -10,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gier oder Genie? Musk kriegt 1 Billion US-Dollar – wenn Tesla diesen irren Marktwert erreicht Elon Musk könnte 1 Billion US-Dollar kassieren – vorausgesetzt, Tesla erreicht einen Börsenwert, der größer wäre als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen.