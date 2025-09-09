40% Surge in Swiss Firms Seeking Debt Relief
Switzerland's debt restructuring moratoriums surged by 40% in 2024, highlighting their growing role in financial recovery. Despite successes, adoption lags behind other nations, signaling potential for growth.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- A 40% increase in debt restructuring moratoriums was observed in Switzerland in 2024, the highest in six years.
- In 2024, 131 debt restructuring proceedings were registered, accounting for 2.5% of all insolvency cases in Switzerland.
- The debt moratorium helps financially distressed companies protect themselves from creditors and restructure, preserving jobs and avoiding bankruptcy.
- Swiss companies utilizing the moratorium achieved business continuity in up to 37% of cases, with expected success rates increasing over time.
- Switzerland's adoption rate of debt moratoriums is lower than countries like Austria, France, and the UK, indicating room for improvement.
- Increased awareness and potential legal improvements could enhance the adoption of debt moratoriums in Switzerland, according to experts from Alvarez & Marsal.
