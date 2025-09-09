    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    40% Surge in Swiss Firms Seeking Debt Relief

    Switzerland's debt restructuring moratoriums surged by 40% in 2024, highlighting their growing role in financial recovery. Despite successes, adoption lags behind other nations, signaling potential for growth.

    40% Surge in Swiss Firms Seeking Debt Relief
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • A 40% increase in debt restructuring moratoriums was observed in Switzerland in 2024, the highest in six years.
    • In 2024, 131 debt restructuring proceedings were registered, accounting for 2.5% of all insolvency cases in Switzerland.
    • The debt moratorium helps financially distressed companies protect themselves from creditors and restructure, preserving jobs and avoiding bankruptcy.
    • Swiss companies utilizing the moratorium achieved business continuity in up to 37% of cases, with expected success rates increasing over time.
    • Switzerland's adoption rate of debt moratoriums is lower than countries like Austria, France, and the UK, indicating room for improvement.
    • Increased awareness and potential legal improvements could enhance the adoption of debt moratoriums in Switzerland, according to experts from Alvarez & Marsal.






