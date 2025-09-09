Alarmierend: 40 % mehr Firmen in der Schweiz suchen Steueraufschub
Ein Rekordjahr für Nachlassstundungen in der Schweiz: 2024 stieg die Zahl der Anträge um 40 %, ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von Restrukturierungen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 40 % mehr Schweizer Unternehmen beantragten 2024 eine Nachlassstundung, der höchste Wert seit sechs Jahren.
- 2024 wurden in der Schweiz 131 Nachlassverfahren registriert, was 2,5 % aller Konkursverfahren entspricht.
- Das Nachlassverfahren bietet Schutz vor Gläubigern und ermöglicht die Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen.
- Trotz prominenter Fälle nutzen Schweizer Unternehmen das Nachlassverfahren seltener als in anderen Ländern wie Österreich, Frankreich und Großbritannien.
- 37 % der Unternehmen, die 2024 eine Nachlassstundung in Anspruch nahmen, erreichten eine Lösung zur Fortführung ihrer Betriebe.
- Eine frühzeitige Krisenerkennung und entschlossenes Handeln des Managements sind entscheidend für den Erfolg von Restrukturierungen.
