Alarmierend: 40 % mehr Firmen in der Schweiz suchen Steueraufschub

Ein Rekordjahr für Nachlassstundungen in der Schweiz: 2024 stieg die Zahl der Anträge um 40 %, ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von Restrukturierungen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

