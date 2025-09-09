Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab
- Deutz erzielt 131 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung.
- 13,9 Millionen Aktien zu 9,45 Euro platziert.
- Geld fließt in Übernahme des Drohnenantriebs Sobek.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 131 Millionen Euro brutto eingenommen. Knapp 13,9 Millionen Aktien wurden zu je 9,45 Euro im Rahmen des am Vorabend angekündigten beschleunigten Verfahrens platziert, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Grundkapital wurde damit um zehn Prozent aufgestockt. Der Platzierungspreis liegt rund fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Deutz-Aktien am Dienstagmorgen zuletzt für 9,67 Euro den Besitzer.
Das frische Geld fließt in den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek - bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine Kapitalmaßnahme in Aussicht gestellt. Mit diesem Ausbau des Rüstungsgeschäfts treibt Konzernchef Sebastian Schulte seine Pläne voran, Deutz unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen. Die Übernahme hatte den Deutz-Aktien zuletzt zusätzlichen Schwung verliehen. Mit einem Jahresplus von 146 Prozent waren sie zum Wochenstart auf ein Hoch seit 2007 gestiegen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 9,70 auf Tradegate (09. September 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +7,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +6,10 %/+16,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanztrends.de/news/deutz-aktie-besser-als-rhei…
Die haben also ohne Ahnung zu haben teuer eine Drohnen Firma gekauft und lassen sich das per Kapitalerhöhung bezahlen?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19856205-deutz-ag-uebernahme-sobek-treibt-aktien-hoechststand-2007
Die Übernahme von Sobek, einem Hersteller von elektrischen Antriebssystemen, eröffnet Deutz Zugang zu einem wachsenden Markt im Verteidigungssektor, insbesondere im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme (Drohnen). Sobek beliefert bereits führende europäische Drohnenhersteller und hat sich in spezialisierten Anwendungsfeldern wie Motorsport und Medizintechnik etabliert. Die Technologie von Sobek zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz aus, was sie für moderne Drohnenanwendungen besonders geeignet macht.