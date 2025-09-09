    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz erzielt 131 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung.
    • 13,9 Millionen Aktien zu 9,45 Euro platziert.
    • Geld fließt in Übernahme des Drohnenantriebs Sobek.
    Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 131 Millionen Euro brutto eingenommen. Knapp 13,9 Millionen Aktien wurden zu je 9,45 Euro im Rahmen des am Vorabend angekündigten beschleunigten Verfahrens platziert, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Grundkapital wurde damit um zehn Prozent aufgestockt. Der Platzierungspreis liegt rund fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Deutz-Aktien am Dienstagmorgen zuletzt für 9,67 Euro den Besitzer.

    Das frische Geld fließt in den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek - bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine Kapitalmaßnahme in Aussicht gestellt. Mit diesem Ausbau des Rüstungsgeschäfts treibt Konzernchef Sebastian Schulte seine Pläne voran, Deutz unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen. Die Übernahme hatte den Deutz-Aktien zuletzt zusätzlichen Schwung verliehen. Mit einem Jahresplus von 146 Prozent waren sie zum Wochenstart auf ein Hoch seit 2007 gestiegen./mis/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    8,89€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,03€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutz

    -3,38 %
    +7,95 %
    +6,02 %
    +28,87 %
    +121,05 %
    +171,68 %
    +97,95 %
    +84,54 %
    -49,08 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 9,70 auf Tradegate (09. September 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +7,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +6,10 %/+16,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab Der Motorenbauer Deutz hat zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 131 Millionen Euro brutto eingenommen. Knapp 13,9 Millionen Aktien wurden zu je 9,45 Euro im Rahmen des am Vorabend …