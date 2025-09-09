    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs kaum verändert trotz Sturz der Regierung in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1760 US-Dollar.
    • Sturz der französischen Regierung hat geringe Auswirkungen.
    • Dollar-Schwäche stützt Euro, keine großen Bewegungen erwartet.
    Devisen - Eurokurs kaum verändert trotz Sturz der Regierung in Frankreich
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert und damit kaum auf den Sturz der Regierung in Frankreich reagiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1760 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Am Montag war der französische Premier François Bayrou in der Nationalversammlung im Streit über seinen Sparhaushalt mit einer Vertrauensfrage gescheitert. "An den Finanzmärkten hat man mit einem Fall von François Bayrou gerechnet. Die Reaktionen fallen deshalb gemäßigt aus", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Auch der Euro zeigte keine größeren Blessuren aufgrund der politischen Turbulenzen in Frankreich."

    Der Euro wurde vielmehr von einer Dollar-Schwäche der vergangenen Handelstage gestützt, nachdem sich die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA weiter verstärkt hat. Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs kaum verändert trotz Sturz der Regierung in Frankreich Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert und damit kaum auf den Sturz der Regierung in Frankreich reagiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1760 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. …