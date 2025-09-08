Chance von 104,63 Prozent p.a.!

Mehrere Faktoren tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung der ThyssenKrupp-Aktien bei. Insbesondere im Februar und März 2025 sorgte die Erwartung steigender Umsätze aufgrund erhöhter Rüstungsausgaben der NATO-Mitgliedstaaten für Kursfantasie. Die Tochtergesellschaft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), die sich auf den Bau konventionell betriebener U-Boote und Fregatten spezialisiert hat, könnte von dieser Entwicklung profitieren. Zudem hat die geplante Ausgliederung von TKMS in Form eines Börsengangs (Initial Public Offering, IPO) zusätzliche Kursfantasie erzeugt. Ein weiterer wesentlicher Faktor für die jüngste Kurssteigerung ist der Fortschritt bei der Umstrukturierung der Stahlsparte sowie die Zusage der deutschen Regierung, die Stahlproduktion in Deutschland langfristig zu sichern.

Vor dem Höhenflug der Aktie von ThyssenKrupp ab Anfang November 2024 befand sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage. Im Zuge eines Abwärtstrends ab Ende November 2023 wurde das Allzeittief bei 2,768 Euro markiert. Die deutsche Industrie befand sich zu dieser Zeit in einer Phase der Schwäche oder Stagnation. Die Gefahr einer Rezession war präsent. Glücklicherweise wurde ThyssenKrupp von den Marktteilnehmern als Rüstungsunternehmen wahrgenommen, worauf der Kurs ab Anfang November 2024 zum Höhenflug ansetzte und ab Anfang März 2025 eine Seitwärtsrange auf dem Niveau zwischen 8,304 Euro und 11,615 Euro ausgebildet hat. Die Seitwärtsrange ist immer noch intakt, wobei die untere Begrenzung seit dem 9. April 2025 mindestens sieben Mal getestet, aber nie nachhaltig unterschritten wurde. Enttäuschung bei den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 am 14. August ließ den Kurs in zwei Handelstagen um gut 15 Prozent auf die Untergrenze der Range einbrechen. Die von der Gewerkschaft unterstützte Umstrukturierung der Stahlsparte hat den Kurs von ThyssenKrupp wieder gefestigt. Auch ein IPO an der Frankfurter Börse von TKMS zu 49 Prozent ist noch dieses Jahr geplant und könnte sich für die Aktionäre als lukrativ erweisen.

ThyssenKrupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der ThyssenKrupp AG (FA8X8V), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.11.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 8,00 Euro auf der Unterseite und 14,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 8. September 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,25 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 104,63 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 8,304 Euro fällt oder über den Widerstand bei 13,605 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die ThyssenKrupp AG (Stand: 08.09.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA8X8V Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,85 / 8,25 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 8,00 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG obere KO-Schwelle: 14,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 10,205 Euro Laufzeit: 21.11.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 104,63 % p.a. Quelle: Société Générale

